Австрія і німецька Баварія хочуть під'єднатися до LNG-термінала в Хорватії
Про це повідомили канцлер Австрії Карл Негаммер, прем'єр-міністр Баварії Маркус Зедер та прем'єр-міністр Хорватії Андрей Пленкович під час візиту на хорватський LNG-термінал на острові Крк, пише Jutarinji List.
Влітку 2022 року уряд Хорватії ухвалив рішення про збільшення імпортної потужності термінала з 2,9 млрд до 6,1 млрд куб. м газу. Це вдвічі більше, ніж потрібно самій Хорватії, надлишок хочуть експортувати на Північ.
За словами Пленковича, Хорватія разом з Австрією та Німеччиною збираються створити спільний орган для визначення подальших моделей співпраці та будівництва газопроводу з Хорватії. Негаммер і Зедер підтвердили свою готовність добиватися співфінансування цього проєкту Європейською комісією.
Для будівництва трубопроводу до Австрії та Баварії потрібні також переговори зі Словенією, через яку проходитиме новий газовий маршрут.
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