Австрія обрала новий парламент: результати екзит-полів

15 жовтня в Австрії відбувалися дострокові парламентські вибори.

В Австрії о шостій ранку за місцевим часом у неділю, 15 жовтня, відкрилися виборчі дільниці для голосування на парламентських виборах, повідомляє DW. 6,4 млн громадян країни з правом голосу обирали між 16 партіями.

Процес голосування тривав до 17:00 за місцевим часом (18:00 за київським), дані екзит-полів з'явилися одразу після закриття дільниць, проте офіційні результати будуть оприлюднені не раніше четверга, 19 жовтня.

За результатами екзит-полів, найбільше голосів (30,2%) набрала консервативна Австрійська народна партія (АНП) на чолі з кандидатом на посаду канцлера, чинним міністром закордонних справ Себастіаном Курцем (Sebastian Kurz), повідомляє DW.



Фото: reuters.com

Друге місце посіла Австрійська партія свободи (АПС) – 26,8%.

Соціал-демократична партія Австрії (СДПА) на чолі з теперішнім главою уряду Крістіаном Керном (Christian Kern) отримала 26,3%.

Дострокові вибори до парламенту Австрії відбулися за рік до запланованого терміну, оскільки влітку цього року коаліція соціал-демократів і консерваторів (СДПА та АНП) розвалилася.

Нагадаємо, перші місцеві вибори в Україні у 49 територіальних громадах відбудуться 24 грудня.