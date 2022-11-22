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Австрія передасть Україні генератори для серверів та цифрової інфраструктури

Австрія допоможе українським серверам та цифровій інфраструктурі і виділить партію генераторів для України.
Австрія передасть Україні генератори для серверів та цифрової інфраструктури джерело telegram_fedorov

Про це повідомляє міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров.

"Наш пріоритет - максимально швидко відновити зв‘язок на деокупованих територіях. Австрійські колеги готові допомогти нашим серверам та цифровій інфраструктурі, виділивши партію генераторів", - йдеться у повідомленні.

Федоров зазначив, що також Австрія допоможе Україні із забезпеченням Starlink. Міністр зазначив, що потрібно ще більше терміналів для підтримки роботи телеком-інфраструктури.

"Зі свого боку команда Мінцифри допоможе Австрії досвідом з розбудови цифрової держави. Зараз австрійці працюють над запуском цифрових документів в one-stop shop застосунку Digitales Amt, який працює за схожим на "Дію" принципом", - додав Федоров.

Міністр подякував Державному секретарю з цифровізації та телекому Австрії Флоріану Турскі за підтримку та заявив про підписання меморандуму щодо співпраці з Австрією у сфері цифровізації.

Раніше повідомлялось, що в Україні запустили ще 3,3 тисячі базових станцій зв‘язку.

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22 11 2022 17:21
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