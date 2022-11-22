Австрія передасть Україні генератори для серверів та цифрової інфраструктури
Про це повідомляє міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров.
"Наш пріоритет - максимально швидко відновити зв‘язок на деокупованих територіях. Австрійські колеги готові допомогти нашим серверам та цифровій інфраструктурі, виділивши партію генераторів", - йдеться у повідомленні.
Федоров зазначив, що також Австрія допоможе Україні із забезпеченням Starlink. Міністр зазначив, що потрібно ще більше терміналів для підтримки роботи телеком-інфраструктури.
"Зі свого боку команда Мінцифри допоможе Австрії досвідом з розбудови цифрової держави. Зараз австрійці працюють над запуском цифрових документів в one-stop shop застосунку Digitales Amt, який працює за схожим на "Дію" принципом", - додав Федоров.
Міністр подякував Державному секретарю з цифровізації та телекому Австрії Флоріану Турскі за підтримку та заявив про підписання меморандуму щодо співпраці з Австрією у сфері цифровізації.
Раніше повідомлялось, що в Україні запустили ще 3,3 тисячі базових станцій зв‘язку.
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