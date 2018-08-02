Реєстрація Вхід
RSS
НОВИНИ

Австрія підтримує введення миротворців ООН на Донбас

Австрія готова допомогти в імплементації такого проекту
Австрія готова підтримати ініціативу щодо запровадження миротворчої місії ООН на сході України.
Австрія підтримує введення миротворців ООН на Донбас Фото: nytimes.com

Про це заявив Федеральний канцлер Австрії Себастіан Курц під час спільної з Президентом України Петром Порошенком прес-конференції у Відні, повідомляє "Укрінформ".

"Виникла ідея створити так звану миротворчу місію... Ця тема є, у принципі, правильною, ми підтримуємо цю ідею, і що стосується австрійського федерального уряду, то ми з нашого боку будемо цю ідею підтримувати", - зазначив Курц.

Водночас він зауважив, що для реалізації ініціативи потрібен час, необхідно провести багато важливих переговорів, однак, якщо буде бажання з боку України, Австрія готова допомогти в імплементації такого проекту.

Курц також висловився за продовження позитивної співпраці з Україною.

"Австрія дуже тісно як історично, так і економічно пов'язана з Україною, людські контакти теж дуже активні. Все добре, що у нас було в минулому, ми хотіли б звичайно продовжити і в майбутному", - сказав він.

Крім того, Курц заявив, що дуже хотів би, щоб ситуація у східній Україні покращилась і щоб мир був на постійній основі.

Нещодавно представник держдепу Курт Волкер відзначив відкритість російської сторони в питанні розміщення миротворчого контингенту, однак зауважив, що конкретний план вироблений не був.

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

08 02 2018 18:29
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
«Якщо не Петро, то хто?»

«Якщо не Петро, то хто?»

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.