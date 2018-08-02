Австрія підтримує введення миротворців ООН на Донбас
Про це заявив Федеральний канцлер Австрії Себастіан Курц під час спільної з Президентом України Петром Порошенком прес-конференції у Відні, повідомляє "Укрінформ".
"Виникла ідея створити так звану миротворчу місію... Ця тема є, у принципі, правильною, ми підтримуємо цю ідею, і що стосується австрійського федерального уряду, то ми з нашого боку будемо цю ідею підтримувати", - зазначив Курц.
Водночас він зауважив, що для реалізації ініціативи потрібен час, необхідно провести багато важливих переговорів, однак, якщо буде бажання з боку України, Австрія готова допомогти в імплементації такого проекту.
Курц також висловився за продовження позитивної співпраці з Україною.
"Австрія дуже тісно як історично, так і економічно пов'язана з Україною, людські контакти теж дуже активні. Все добре, що у нас було в минулому, ми хотіли б звичайно продовжити і в майбутному", - сказав він.
Крім того, Курц заявив, що дуже хотів би, щоб ситуація у східній Україні покращилась і щоб мир був на постійній основі.
Нещодавно представник держдепу Курт Волкер відзначив відкритість російської сторони в питанні розміщення миротворчого контингенту, однак зауважив, що конкретний план вироблений не був.
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