Австрія позивається до Євросуду через дозвіл ЄК на розширення угорської АЕС

В Австрії вважають, що атомній енергетиці немає місця у Європі

Австрійський уряд подав у четвер позов до Європейського суду проти рішення ЄС щодо затвердження розширення атомної станції в сусідній Угорщині.

Про це повідомляє AFP з посиланням на міністра довкілля Австрії Елізабет Кестінер.

Затвердження, надане Єврокомісією в березні, дозволило б розширити атомну станцію "Пакш" за межами угорської столиці Будапешт. Розширення фінансуватиметься за рахунок кредиту в 10 мільярдів євро від Росії.

"Заради нашої природи, нашого навколишнього середовища та унікального ландшафту, ми повинні взятися за цю боротьбу "Давида та Голіафа", - йдеться у заяві Кестінер.

"Атомній енергетиці немає місця у Європі. Ми не зрушимо з місця ні на сантиметр у нашій позиції", - додала вона.

Як зазначається, АЕС "Пакш" - єдина в Угорщині атомна станція, яка постачає близько 40 відсотків потреб країни в електроенергії.