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Австрія позивається до Євросуду через дозвіл ЄК на розширення угорської АЕС

В Австрії вважають, що атомній енергетиці немає місця у Європі
Австрійський уряд подав у четвер позов до Європейського суду проти рішення ЄС щодо затвердження розширення атомної станції в сусідній Угорщині.
Австрія позивається до Євросуду через дозвіл ЄК на розширення угорської АЕС Фото: yugopolis.ru

Про це повідомляє AFP з посиланням на міністра довкілля Австрії Елізабет Кестінер.

Затвердження, надане Єврокомісією в березні, дозволило б розширити атомну станцію "Пакш" за межами угорської столиці Будапешт. Розширення фінансуватиметься за рахунок кредиту в 10 мільярдів євро від Росії.

"Заради нашої природи, нашого навколишнього середовища та унікального ландшафту, ми повинні взятися за цю боротьбу "Давида та Голіафа", - йдеться у заяві Кестінер.

"Атомній енергетиці немає місця у Європі. Ми не зрушимо з місця ні на сантиметр у нашій позиції", - додала вона.

Як зазначається, АЕС "Пакш" - єдина в Угорщині атомна станція, яка постачає близько 40 відсотків потреб країни в електроенергії.

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22 02 2018 20:59
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