Австрія позивається до Євросуду через дозвіл ЄК на розширення угорської АЕС
Про це повідомляє AFP з посиланням на міністра довкілля Австрії Елізабет Кестінер.
Затвердження, надане Єврокомісією в березні, дозволило б розширити атомну станцію "Пакш" за межами угорської столиці Будапешт. Розширення фінансуватиметься за рахунок кредиту в 10 мільярдів євро від Росії.
"Заради нашої природи, нашого навколишнього середовища та унікального ландшафту, ми повинні взятися за цю боротьбу "Давида та Голіафа", - йдеться у заяві Кестінер.
"Атомній енергетиці немає місця у Європі. Ми не зрушимо з місця ні на сантиметр у нашій позиції", - додала вона.
Як зазначається, АЕС "Пакш" - єдина в Угорщині атомна станція, яка постачає близько 40 відсотків потреб країни в електроенергії.
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- ФОТО Гуманітарна катастрофа у Сирії: "Вони б'ють по ринках, лікарнях, школах і мечетях", - ФОТО
- ФОТО У Німеччині тисячі курдів мітингують проти турецької агресії в Сирії, - ФОТО
- ФОТО Прихильники Саакашвілі будують барикади і розбирають бруківку, - ФОТО
- Макрон пропонує посилити міграційне законодавство у Франції
- Бурштинова весна та втрачене поколінняЖурналісти iPress.ua поїхали на Рівненщину, в найбільший центр видобутку бурштину, щоб показати, що таке весна на Поліссі