Австрія виділяє €2 млн гуманітарної допомоги для жителів Донбасу, - голова ОБСЄ
Про це голова ОБСЄ, федеральний міністр європейських, інтеграційних та закордонних справ Австрії Себастіан Курц написав на своїй сторінці у Twitter.
Austria provides additional 2 million € for humanitarian aid to the people in eastern #Ukraine. @ICRC @CaritasAustria— Sebastian Kurz (@sebastiankurz) 4 января 2017 г.
Сьогодні Курц відвідав станцію фільтрації води в Маріуполі, яка працює завдяки підтримці міжнародного комітету Червоного Хреста.
Нагадаємо, що 3-4 січня Курц перебуває з робочим візитом у Донецькій області, щоб детальніше ознайомитися із ситуацією в Україні.
Варто відзначити, що міністр закордонних справ Павло Клімкін і голова ОБСЄ, міністр закордонних справ Австрії Себастьян Курц відвідали Маріуполь. Серед основних тем - перспективи розгортання збройної поліцейської місії ОБСЄ на Донбасі.
Вчора, 3 січня, міністр закордонних справ Австрії Себастьян Курц, головуючий в ОБСЄ визначив актуальні завдання для України за підсумками свого візиту на Донбас.
Також Курц заявив, що СММ ОБСЄ буде розширювати зони свого контролю на всю територію Донбасу і контролювати в першу чергу припинення бойових дій.
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