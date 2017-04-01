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Австрія виділяє €2 млн гуманітарної допомоги для жителів Донбасу, - голова ОБСЄ

Курц відвідав станцію фільтрації води в Маріуполі
Австрія виділяє два млн євро гуманітарної допомоги для жителів сходу України.
Австрія виділяє €2 млн гуманітарної допомоги для жителів Донбасу, - голова ОБСЄ Себастіан Курц. Фото: news.nur.kz

Про це голова ОБСЄ, федеральний міністр європейських, інтеграційних та закордонних справ Австрії Себастіан Курц написав на своїй сторінці у Twitter.

 

Сьогодні Курц відвідав станцію фільтрації води в Маріуполі, яка працює завдяки підтримці міжнародного комітету Червоного Хреста.

Нагадаємо, що 3-4 січня Курц перебуває з робочим візитом у Донецькій області, щоб детальніше ознайомитися із ситуацією в Україні. 

Варто відзначити, що міністр закордонних справ Павло Клімкін і голова ОБСЄ, міністр закордонних справ Австрії Себастьян Курц відвідали Маріуполь. Серед основних тем - перспективи розгортання збройної поліцейської місії ОБСЄ на Донбасі.

Вчора, 3 січня, міністр закордонних справ Австрії Себастьян Курц, головуючий в ОБСЄ визначив актуальні завдання для України за підсумками свого візиту на Донбас.

Також Курц заявив, що СММ ОБСЄ буде розширювати зони свого контролю на всю територію Донбасу і контролювати в першу чергу припинення бойових дій.

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