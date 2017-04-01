Австрія виділяє €2 млн гуманітарної допомоги для жителів Донбасу, - голова ОБСЄ

Австрія виділяє два млн євро гуманітарної допомоги для жителів сходу України.

Про це голова ОБСЄ, федеральний міністр європейських, інтеграційних та закордонних справ Австрії Себастіан Курц написав на своїй сторінці у Twitter.

Austria provides additional 2 million € for humanitarian aid to the people in eastern #Ukraine. @ICRC @CaritasAustria — Sebastian Kurz (@sebastiankurz) 4 января 2017 г.

Сьогодні Курц відвідав станцію фільтрації води в Маріуполі, яка працює завдяки підтримці міжнародного комітету Червоного Хреста.

Нагадаємо, що 3-4 січня Курц перебуває з робочим візитом у Донецькій області, щоб детальніше ознайомитися із ситуацією в Україні.

Варто відзначити, що міністр закордонних справ Павло Клімкін і голова ОБСЄ, міністр закордонних справ Австрії Себастьян Курц відвідали Маріуполь. Серед основних тем - перспективи розгортання збройної поліцейської місії ОБСЄ на Донбасі.

Вчора, 3 січня, міністр закордонних справ Австрії Себастьян Курц, головуючий в ОБСЄ визначив актуальні завдання для України за підсумками свого візиту на Донбас.

Також Курц заявив, що СММ ОБСЄ буде розширювати зони свого контролю на всю територію Донбасу і контролювати в першу чергу припинення бойових дій.