Австрія закрила справу соратника Фірташа після його явки до суду Іспанії
Поліція Австрії затримала Юссефа в лютому за виданим Іспанією європейським ордером. Через два тижні його відпустили під заставу в 100 тисяч євро, - повідомляє австрійське видання Profil, інформує Європейська правда.
Австрійські правоохоронці повідомили, що в травні Юссеф постав на слуханнях в Барселоні, про що Іспанія повідомила Австрію з великою затримкою лише минулого тижня.
"Європейський ордер на його арешт втрачає будь-яку силу, і ми закриваємо цю справу з нашого боку", - сказав прес-секретар Віденського земельного суду.
Поки залишається незрозумілим, як буде розвиватися справа Юссефа в Іспанії. Прес-секретар іспанської прокуратури в коментарі виданню лише повідомила, що справа розглядатиметься в Барселоні в середині липня, а її деталі "закриті".
Європейський ордер на арешт Юссефа був виданий у зв'язку зі справою про відмивання грошей в Барселоні. Про Юссефа відомо, що він раніше займався торгівлею газом і кольоровими металами.
Як підозрюють іспанські правоохоронці, Юссеф, перебуваючи у Відні, зміг створити мережу компаній, афілійованих з фірмами на Кіпрі для відмивання коштів, які нібито надходили йому від українського олігарха Дмитра Фірташа.
Австрійське видання стверджує, що Юссеф вважається ключовою фігурою у справі Фірташа, який з 2014 року перебуває у Відні в зв'язку з його переслідуванням спочатку з боку США, а з цього року - ще й Іспанії.
Іспанська влада вважає Юссефа "правою рукою" Фірташа і підозрює в співучасті в злочинній організації, але обидва українці заперечують звинувачення.
Нагадаємо, що 23 лютого бізнесмена затримали за екстрадиційним запитом США.
Екстрадиції українського олігарха Дмитра Фірташа домагаються Іспанія, де його звинувачують у відмиванні грошей, та США, які звинувачують Фірташа у дачі хабара розміром 18,5 мільйонів доларів за ліцензію на розробку титанових родовищ у Індії поза конкурсом.
Вищий земельний суд Відня задовольнив позов австрійської прокуратури на попереднє рішення австрійського суду, який відмовив в екстрадиції українського олігарха Дмитра Фірташа в США.
Згодом iPress.ua повідомив, що ураїнський олігарх Дмитро Фірташ був арештований в суді у Відні 21 лютого після того, як суддя виніс рішення про те, що бізнесмен може бути виданий США.
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