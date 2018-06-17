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Австрія звинуватила Німеччину в багаторічному шпигунстві

Скандал розгорівся після серії публікацій в австрійській пресі
Президент Австрії Александер ван дер Беллен і канцлер Себастьян Курц зажадали від Берліна пояснень щодо багаторічної шпигунської діяльності з боку німецької Федеральної розвідувальної служби Німеччини (BND), яка велася на австрійській території.
Австрія звинуватила Німеччину в багаторічному шпигунстві Фото: EPAUPG

"Масштаб стеження був грандіозним", - заявив Курц ввечері в суботу, 16 червня, на спільній з президентом прес-конференції, повідомляє DW.

Президент Австрії зазначив, що "шпигунство за дружніми країнами є не тільки нетиповим і небажаним, але і неприйнятним".

Офіційний Відень очікує інформацію від Берліна про те, за ким саме велося стеження і коли воно буде припинене. Необхідно також переконатися, що його дійсно припинено, зазначив Курц. За його словами, якщо дані були збережені, їх необхідно видалити.

Підставою для таких заяв послужили матеріали австрійських видань - журналу Profil і газети Der Standard. В їх матеріалах говорилося про те, що BND займалася шпигунством на території Австрії: стеження велося як за австрійськими установами і фірмами, так і за міжнародними організаціями та посольствами, розташованими у Відні.

За даними видання, з 1999 по 2006 рік всього в полі зору німецької спецслужби перебували майже дві тисячі стаціонарних телефонних номерів, факсів, номерів мобільного зв'язку, адрес електронної пошти на території Австрії.

Серед міжнародних організацій, діяльність яких цікавила BND, зокрема ОБСЄ, ОПЕК і МАГАТЕ, штаб-квартири яких розташовані в Відні. Стеження також велося за підрозділами ООН, 75 посольствами, а також за низкою підозрюваних в тероризмі осіб та торговців зброєю, повідомив журнал Profil.

Кілька років тому німецькі ЗМІ вже повідомляли, що BND до 2013 року шпигувала за посольствами та організаціями країн ЄС, а також інших дружніх держав. Зокрема BND потрапила під шквал критики через те, що допомагала американській спецслужбі NSA в зборі розвідувальної інформації в Європі.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в Німеччині знову з'явилася контррозвідка через "активність російських спецслужб, що ".
 
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17 06 2018 17:31
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