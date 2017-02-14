Австрійська поліція затримала "двійника" Адольфа Гітлера

Австрійська поліція затримала 25-річного чоловіка, "двійника" Гітлера, за звинуваченням у глорифікації нацизму.

25-річний чоловік називає себе Харальдом Гітлером, має відповідні зачіску і вуса, а також костюм, що нагадує одяг Гітлера.

Крім того, він зробив фотографію поблизу будинку Гітлера, повідомляє BBC.



Фото: HEUTE.AT

Представник поліції Девід Фуртнер розповів, що поведінка затриманого не є жартом або перформансом.

"Молодий чоловік точно знає, що він робить", - заявив представник поліції.

Раніше жителі австрійського міста Браунау-на-Інні, де народився Адольф Гітлер, стверджують, що бачили в місті двійника диктатора. У нього були характерні вуса, зачіска і навіть схожий одяг.