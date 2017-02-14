НОВИНИАвстрійська поліція затримала 25-річного чоловіка, "двійника" Гітлера, за звинуваченням у глорифікації нацизму.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Австрійська поліція затримала "двійника" Адольфа Гітлера
Чоловік зробив фотографію поблизу будинку Гітлера
Адольф Гітлер. Фото: urbanfragment.wordpress.com
25-річний чоловік називає себе Харальдом Гітлером, має відповідні зачіску і вуса, а також костюм, що нагадує одяг Гітлера.
Крім того, він зробив фотографію поблизу будинку Гітлера, повідомляє BBC.
Фото: HEUTE.AT
Представник поліції Девід Фуртнер розповів, що поведінка затриманого не є жартом або перформансом.
"Молодий чоловік точно знає, що він робить", - заявив представник поліції.
Раніше жителі австрійського міста Браунау-на-Інні, де народився Адольф Гітлер, стверджують, що бачили в місті двійника диктатора. У нього були характерні вуса, зачіска і навіть схожий одяг.
Читайте новини також російською мовою.
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.КОМЕНТАРІ (0) +
Додати коментар
14 02 2017 09:36 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
- ФОТО Авдіївка після обстрілів, - ФОТОРЕПОРТАЖ
- ВІДЕО На кордоні з Білоруссю затримали конокрадів, – ВІДЕО
- ВІДЕО Під час смолоскипної ходи у Слов'янську пролунав вибух, – ВІДЕО
- Starbucks обіцяє працевлаштувати 10 тис. біженців через указ Трампа
- Обійти ProZorro: як чиновники продовжують заробляюти на тендерахВ той час, коли заступник міністра економічного розвитку і торгівлі України Максим Нефьодов розповідає про успіхи системи ProZorro та про намагання ворогів держави ліквідувати систему електронних закупівель через суд, стара партноменклатура придумує нові способи, аби вибити гроші з підприємців і нажитись на платниках податків
No articles