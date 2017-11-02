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Австрійське консульство знову запрацювало у Львові

Відновлене Почесне консульство Австрії у Львові очолив кандидат юридичних наук, голова Західноукраїнської філії Адвокатського об’єднання Arzinger Маркіян Мальський
У п’ятницю, 10 лютого, у Львові до 25-річчя дипломатичних відносин із Австрією відновило роботу Почесне консульство цієї країни.
Австрійське консульство знову запрацювало у Львові Фото: yugopolis.ru

На конференції "Україна – Австрія: 25 років співробітництва та партнерства", яка відбулася у Львівському національному університеті ім. І. Франка, Надзвичайний та Повноважний посол Австрії в Україні Герміне Поппеллер зазначила, що Австрія співпрацює з Україною через міжнародні організації, але також дуже важливою є співпраця між регіонами. Про це повідомляє ZIK.

За її словами, в Австрії пам’ятають історію Львова і відчувають ностальгію за давніми стосунками, які в свою чергу є базовими для теперішніх відносин.

Відновлене Почесне консульство Австрії у Львові очолив кандидат юридичних наук, голова Західноукраїнської філії Адвокатського об’єднання Arzinger Маркіян Мальський.

Загалом дипломатична присутність Австрії у Львові сягає 1922 року, тобто, цього року виповнюється 95 років від того моменту, коли у Львові розпочало свою роботу Генеральне консульство Австрії.

Почесне консульство у Львові є п’ятим аналогічним дипломатичним представництвом Австрії в Україні після Чернівців, Одеси, Дніпра та Харкова.

Нагадаємо, у серпні минулого року Міністерство закордонних справ відкрило почесне консульство України в Сан-Марино.

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11 02 2017 14:37
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