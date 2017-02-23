Австрійський суд відмовився арештовувати Фірташа
Земельний суд Відня звільнив Фірташа без внесення додаткової застави, при цьому бізнесмен здав свій закордонний паспорт, - повідомив представник захисту Фірташа, інформують "Українські новини".
Нагадаємо, Вищий земельний суд Відня задовольнив позов австрійської прокуратури на попереднє рішення австрійського суду, який відмовив в екстрадиції українського олігарха Дмитра Фірташа в США.
Згодом iPress.ua повідомив, що ураїнський олігарх Дмитро Фірташ був арештований в суді у Відні 21 лютого після того, як суддя виніс рішення про те, що бізнесмен може бути виданий США.
На виході з суду Фірташа затримали на підставі ордера, виданого Іспанією. У цій країні Фірташа звинувачують у відмиванні грошей. Технічно затримання не пов'язане з рішенням суду дозволити екстрадицію Фірташа в США.
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