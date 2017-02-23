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Австрійський суд відмовився арештовувати Фірташа

Бізнесмен на свободі, але його змусили здати закордонний паспорт
Земельний суд Відня відмовився задовольнити запит прокуратури Відня про арешт бізнесмена Дмитра Фірташа за екстрадиційним ордером Іспанії.
Австрійський суд відмовився арештовувати Фірташа Дмитро Фірташ. Фото: pravda.com.ua

Земельний суд Відня звільнив Фірташа без внесення додаткової застави, при цьому бізнесмен здав свій закордонний паспорт, - повідомив представник захисту Фірташа, інформують "Українські новини".

Нагадаємо, Вищий земельний суд Відня задовольнив позов австрійської прокуратури на попереднє рішення австрійського суду, який відмовив в екстрадиції українського олігарха Дмитра Фірташа в США.

Згодом iPress.ua повідомив, що ураїнський олігарх Дмитро Фірташ був арештований в суді у Відні 21 лютого після того, як суддя виніс рішення про те, що бізнесмен може бути виданий США.

На виході з суду Фірташа затримали на підставі ордера, виданого Іспанією. У цій країні Фірташа звинувачують у відмиванні грошей. Технічно затримання не пов'язане з рішенням суду дозволити екстрадицію Фірташа в США.

 

 

 

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