Австрійський суд відмовився передати Фірташа Іспанії
Австрійське видання Kurier цитує захисників Фірташа екс-міністра юстиції Дітера Бомдорфера та Рюдігера Шендера, які стверджують, що судова система Іспанії намагалась нав’язати Австрії політично мотивовану екстрадицію.
"Іспанська судова система на прохання США намагалась протиснути політично мотивовану екстрадицію нашого підзахисного. Іспанці навіть не зуміли задовольнити мінімальні вимоги, яких вимагає європейський ордер на арешт", - заявив виданню Бомдорфер, інформує "Європейська правда".
Нагадаємо, що зараз Фірташ мешкає у розкішному маєтку в Австрії.
Відень відмовляється видавати його Сполученим Штатам.
Генпрокуратура України досі не висувала йому підозр у жодній кримінальній справі.
ГПУ займається досудовим розслідуванням щодо зловживань топ-менеджменту Фірташа у газовий компанії "Газтек", а НАБУ підозрює збанкрутілий банк "Надра" в розтраті 400 млн грн, виділених інвесторами на створення дочірньої структури "Запорізького титано-магнієвого комбінату".
Водночас Шевченківський районний суд Києва відмовився перевіряти можливість придбання підприємцем російської державної частки у структурі власності телеканалу "Інтер" на кошти вкладників банку "Надра". В такий спосіб Фірташ захистив "Інтер" від антиросійських санкцій.
Олігарх не приховує, що досягнув успіху у бізнесі завдяки своїм зв'язкам з оточенням Володимира Путіна.
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