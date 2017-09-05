Австрійський суд зобов’язав Facebook видаляти дописи з "мовою ворожнечі"
Про це повідомляє Kronen Zeitung.
Позов до суду проти Facebook подала Партія зелених Австрії, лідер якої Єва Главішніг постраждала від образливих повідомлень в соцмережі.
Суд вважає, що публікації про Главішніг чітко несуть "мову ненависті" та суперечать "стандартам спільноти".
Тож суд постановив, що Facebook має видаляти образливі пости не лише в Австрії, а й в усьому світі, зазначивши, що лише блокування такого контенту недостатньо.
"Це неймовірне досягнення", – прокоментував рішення суду спікер партії Дітер Брош на прес-конференції у понеділок. Він висловив сподівання, що Facebook змінить свою політику стосовно образливих публікацій, зважаючи на ймовірні позови в майбутньому.
Facebook, Twitter та інші соціальні мережі зазнали критики через те, що вони дуже повільно реагують на "мову ненависті" і недостатньо швидко видають відповідні повідомлення.
Нагадаємо, соціальна мережа Facebook відмовилася надати дані чотирьох користувачів, запит на які російська влада надіслала з липня по грудень 2016 року.
Компанія Facebook у Таїланді заблокувала доступ до відео, на якому король країни (тоді ще принц) Маха Вачиралонгкорн був помічений у майці і показав свої тату.
Адміністрація соціальної мережі Facebook має намір протидіяти спробам різних держав вплинути з її допомогою на громадську думку.
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