Австрійський суд зобов’язав Facebook видаляти дописи з "мовою ворожнечі"

Facebook має видаляти образливі пости не лише в Австрії, а й в усьому світі

Суд у Відні зобов'язав соціальну мережу Facebook видаляти образливі публікації, якщо вони містять "мову ворожнечі".

Про це повідомляє Kronen Zeitung.

Позов до суду проти Facebook подала Партія зелених Австрії, лідер якої Єва Главішніг постраждала від образливих повідомлень в соцмережі.

Суд вважає, що публікації про Главішніг чітко несуть "мову ненависті" та суперечать "стандартам спільноти".

Тож суд постановив, що Facebook має видаляти образливі пости не лише в Австрії, а й в усьому світі, зазначивши, що лише блокування такого контенту недостатньо.

"Це неймовірне досягнення", – прокоментував рішення суду спікер партії Дітер Брош на прес-конференції у понеділок. Він висловив сподівання, що Facebook змінить свою політику стосовно образливих публікацій, зважаючи на ймовірні позови в майбутньому.

Facebook, Twitter та інші соціальні мережі зазнали критики через те, що вони дуже повільно реагують на "мову ненависті" і недостатньо швидко видають відповідні повідомлення.

Нагадаємо, соціальна мережа Facebook відмовилася надати дані чотирьох користувачів, запит на які російська влада надіслала з липня по грудень 2016 року.

Компанія Facebook у Таїланді заблокувала доступ до відео, на якому король країни (тоді ще принц) Маха Вачиралонгкорн був помічений у майці і показав свої тату.

Адміністрація соціальної мережі Facebook має намір протидіяти спробам різних держав вплинути з її допомогою на громадську думку.