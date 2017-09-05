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Австрійський суд зобов’язав Facebook видаляти дописи з "мовою ворожнечі"

Facebook має видаляти образливі пости не лише в Австрії, а й в усьому світі
Суд у Відні зобов'язав соціальну мережу Facebook видаляти образливі публікації, якщо вони містять "мову ворожнечі".
Австрійський суд зобов’язав Facebook видаляти дописи з "мовою ворожнечі" Фото: slon.ru

Про це повідомляє Kronen Zeitung.

Позов до суду проти Facebook подала Партія зелених Австрії, лідер якої Єва Главішніг постраждала від образливих повідомлень в соцмережі.

Суд вважає, що публікації про Главішніг чітко несуть "мову ненависті" та суперечать "стандартам спільноти".

Тож суд постановив, що Facebook має видаляти образливі пости не лише в Австрії, а й в усьому світі, зазначивши, що лише блокування такого контенту недостатньо.

"Це неймовірне досягнення", – прокоментував рішення суду спікер партії Дітер Брош на прес-конференції у понеділок. Він висловив сподівання, що Facebook змінить свою політику стосовно образливих публікацій, зважаючи на ймовірні позови в майбутньому.

Facebook, Twitter та інші соціальні мережі зазнали критики через те, що вони дуже повільно реагують на "мову ненависті" і недостатньо швидко видають відповідні повідомлення.

Нагадаємо, соціальна мережа Facebook відмовилася надати дані чотирьох користувачів, запит на які російська влада надіслала з липня по грудень 2016 року.

Компанія Facebook у Таїланді заблокувала доступ до відео, на якому король країни (тоді ще принц) Маха Вачиралонгкорн був помічений у майці і показав свої тату.

Адміністрація соціальної мережі Facebook має намір протидіяти спробам різних держав вплинути з її допомогою на громадську думку.

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09 05 2017 18:15
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