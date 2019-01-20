Реєстрація Вхід
RSS
CУСПІЛЬСТВО НОВИНИ

Авто в Північній Ірландії підірвала екстремістська "Нова ІРА", підозрюваних затримали, - поліція

Цей акт засудили всі політичні партії регіону, включно з "Шинн Фейн", яка раніше була політичним крилом ІРА
У поліції Північної Ірландії заявили, що підозрюють у підриві авто в місті Лондондеррі екстремістську групу "Нова Ірландська республіканська армія" ("Нова ІРА"), яка відкололася від ІРА, бо не визнала мирну угоду з владою Великої Британії.
Авто в Північній Ірландії підірвала екстремістська "Нова ІРА", підозрюваних затримали, - поліція Фото: з відкритих джерел

Представник місцевої поліції Марк Хамілтон повідомив, що за підозрою у підриві автомобіля поблизу будівлі суду ввечері 19 січня затримали двох чоловіків, повідомляє DW.

Цей акт засудили всі політичні партії регіону, включно з "Шинн Фейн", яка раніше була політичним крилом ІРА.

Ця партія виступає за єдину Ірландію, тобто за вихід зі складу Великої Британії. Представники політичної сили беруть участь у виборах до парламенту Сполученого Королівства, проте не займають своїх місць у ньому, бо відмовляються присягати королеві.

"Ірландська республіканська армія" - воєнізована група, яка була заснована на початку 20-го сторіччя. Її представники виступають за вихід Північної Ірландії зі складу Великої Британії. Методом боротьбі ІРА були терористичні акти, направлені проти британських солдат, поліцейських і суддів. Зокрема відомим є випадок мінометного обстрілу лондонського аеропорту Гітроу в 1994 році. В 1998 році ІРА та влада Великої Британії домовилися про мирну угоду, через що від ІРА відкололися групи, що не визнали її.

Нагадаємо, що у північноірландському місті Лондондеррі в суботу ввечері вибухнув автомобіль, ніхто не постраждав.

 

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

20 01 2019 21:58
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
СТАТТІ
Fisher. Історія ветерана АТО, який відкрив рибне кафе у Львові

Fisher. Історія ветерана АТО, який відкрив рибне кафе у Львові

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.