Авто в Північній Ірландії підірвала екстремістська "Нова ІРА", підозрюваних затримали, - поліція
Представник місцевої поліції Марк Хамілтон повідомив, що за підозрою у підриві автомобіля поблизу будівлі суду ввечері 19 січня затримали двох чоловіків, повідомляє DW.
Цей акт засудили всі політичні партії регіону, включно з "Шинн Фейн", яка раніше була політичним крилом ІРА.
Ця партія виступає за єдину Ірландію, тобто за вихід зі складу Великої Британії. Представники політичної сили беруть участь у виборах до парламенту Сполученого Королівства, проте не займають своїх місць у ньому, бо відмовляються присягати королеві.
"Ірландська республіканська армія" - воєнізована група, яка була заснована на початку 20-го сторіччя. Її представники виступають за вихід Північної Ірландії зі складу Великої Британії. Методом боротьбі ІРА були терористичні акти, направлені проти британських солдат, поліцейських і суддів. Зокрема відомим є випадок мінометного обстрілу лондонського аеропорту Гітроу в 1994 році. В 1998 році ІРА та влада Великої Британії домовилися про мирну угоду, через що від ІРА відкололися групи, що не визнали її.
Нагадаємо, що у північноірландському місті Лондондеррі в суботу ввечері вибухнув автомобіль, ніхто не постраждав.
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