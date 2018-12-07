Авто з нардепом Пинзеником збило "євробляхаря"

В швидку забрали одного постраждалого учасника акції, якого зачепив позашляховик

У центрі Києва позашляховик народного депутата Віктора Пинзеника наїхав на одного з учасників акції власників машин на євро номерах, які блокували проїзд біля Верховної Ради.

Цю інформацію кореспонденту УП підтвердив сам Пинзеник.

Інцидент стався на вулиці Шовковичній. Після нього машину оточили спецпризначенці, які не дали учасникам акції дістатись до пасажира і водія.

В швидку забрали одного постраждалого учасника акції, якого зачепив позашляховик.

Нардепа Пинзеника вивели з авто і провели в бік вулиці Інститутської "коридором ганьби".

Разом з ним були нардепи Олена Масоріна і Олег Кришин, які також вийшли з машини. Їх завели у найближчий під’їзд на куті Шовковичної і Інститутської.



Фото: Українська правда