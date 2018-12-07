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Авто з нардепом Пинзеником збило "євробляхаря"

В швидку забрали одного постраждалого учасника акції, якого зачепив позашляховик
У центрі Києва позашляховик народного депутата Віктора Пинзеника наїхав на одного з учасників акції власників машин на євро номерах, які блокували проїзд біля Верховної Ради.
Авто з нардепом Пинзеником збило "євробляхаря" Павло Пинзеник. Фото: nfront.org.ua

Цю інформацію кореспонденту УП підтвердив сам Пинзеник.

Інцидент стався на вулиці Шовковичній. Після нього машину оточили спецпризначенці, які не дали учасникам акції дістатись до пасажира і водія.

В швидку забрали одного постраждалого учасника акції, якого зачепив позашляховик.

Нардепа Пинзеника вивели з авто і провели в бік вулиці Інститутської "коридором ганьби".

Разом з ним були нардепи Олена Масоріна і Олег Кришин, які також вийшли з машини. Їх завели у найближчий під’їзд на куті Шовковичної і Інститутської.


Фото: Українська правда

Раніше повідомляли, що водії автомобілів на єврономер в рамках "Акції за захист і доступну розмитнення" на вул. Грушевського в Києві заблокували виходи з Верховної Ради та пошкодили автомобіль одного з депутатів.
 
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12 07 2018 19:58
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