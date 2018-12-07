CУСПІЛЬСТВО НОВИНИУ центрі Києва позашляховик народного депутата Віктора Пинзеника наїхав на одного з учасників акції власників машин на євро номерах, які блокували проїзд біля Верховної Ради.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Авто з нардепом Пинзеником збило "євробляхаря"
В швидку забрали одного постраждалого учасника акції, якого зачепив позашляховик
Павло Пинзеник. Фото: nfront.org.ua
Цю інформацію кореспонденту УП підтвердив сам Пинзеник.
Інцидент стався на вулиці Шовковичній. Після нього машину оточили спецпризначенці, які не дали учасникам акції дістатись до пасажира і водія.
В швидку забрали одного постраждалого учасника акції, якого зачепив позашляховик.
Нардепа Пинзеника вивели з авто і провели в бік вулиці Інститутської "коридором ганьби".
Разом з ним були нардепи Олена Масоріна і Олег Кришин, які також вийшли з машини. Їх завели у найближчий під’їзд на куті Шовковичної і Інститутської.
Фото: Українська правда
Раніше повідомляли, що водії автомобілів на єврономер в рамках "Акції за захист і доступну розмитнення" на вул. Грушевського в Києві заблокували виходи з Верховної Ради та пошкодили автомобіль одного з депутатів.
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12 07 2018 19:58 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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