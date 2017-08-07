CУСПІЛЬСТВО НОВИНИУ суботу ввечері, близько 18-ї години, біля села Ягільниця (Тернопільська область, п'ять кілометрів від Чорткова) автобус Setra з туристами, які їхали на море з Коломиї з'їхав з обриву і кілька разів перекинувся.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
На Тернопільщині перекинувся автобус з туристами
За попередніми даними, загинула молода жінка
Фото:ntktv.ua
За словами пасажирки, яка їхала в автобусі, всередині було близько 45 осіб, серед інших діти. "Нас їхало 45 чоловік на море, сильна злива, автобус понесло [на повороті після довгого спуску] і кілька разів перевернуло в обрив", - розповіла вона.
На місці працюють медики. Є багато травмованих. За попередньою інформацією, загинула молода жінка, її витягують із затиснутого автобуса, - повідомляє коломийський телеканал НТК.
Фото:ntktv.ua
Постраждалих везуть до Чортківської лікарні.
Нагадаємо, у Генічеському районі Херсонської області сьогодні о 01:45 сталася дорожньо-транспортна подія, в результаті якої загинули двоє жителів міста Дніпро.
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08 07 2017 21:10 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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