Автобус з туристами врізався в міст у Римі Водій не звернув уваги на знак, що обмежує проїзд для високих транспортних засобів

Не менше 18-ти осіб постраждали в ДТП у столиці Італії, що стався поруч з залізничною лінією Рим-Лідо.

Фото: 5.ua

Про це повідомляє lІ quotidiano del Lazio Автобус з туристами врізався в залізничний міст через дії водія, який не звернув уваги на знак, що обмежує проїзд для високих транспортних засобів, при тому, що габарити машини перевищували максимально допустимі на 50 сантиметрів. В автобусі перебували туристи з Великобританії та Франції. П'ятьом постраждалим надали допомогу на місці, 13 людей відправили до лікарні. Серед них троє дітей, молодшому з яких 10 років. Він отримав серйозні травми, однак, як повідомляється, загрози його життю немає. Нагадаємо, що у Польщі автобус лоукост-перевізника Polski Bus, що прямував з Варшави до Жешува потрапив у ДТП . Тоді постраждали 28 людей.

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