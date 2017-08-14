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Автобус з туристами врізався в міст у Римі

Водій не звернув уваги на знак, що обмежує проїзд для високих транспортних засобів
Не менше 18-ти осіб постраждали в ДТП у столиці Італії, що стався поруч з залізничною лінією Рим-Лідо.
Автобус з туристами врізався в міст у Римі Фото: 5.ua
Про це повідомляє lІ quotidiano del Lazio.
 
Автобус з туристами врізався в залізничний міст через дії водія, який не звернув уваги на знак, що обмежує проїзд для високих транспортних засобів, при тому, що габарити машини перевищували максимально допустимі на 50 сантиметрів.
 
В автобусі перебували туристи з Великобританії та Франції. П'ятьом постраждалим надали допомогу на місці, 13 людей відправили до лікарні. Серед них троє дітей, молодшому з яких 10 років. Він отримав серйозні травми, однак, як повідомляється, загрози його життю немає.
 
Нагадаємо, що у Польщі автобус лоукост-перевізника Polski Bus, що прямував з Варшави до Жешува потрапив у ДТП. Тоді постраждали 28 людей.
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14 08 2017 06:32
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