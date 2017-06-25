Автобусна компанія Ecolines відмовилася перевозити українців за безвізом
Про це на своїй сторінці у Facebook повідомила Ольга Ленц, навівши фотодоказ - квиток із записом про відмову.
За її словами, в автобус не пустили пасажирку із біометричним паспортом, у якому не було візи.
"Вчора моя сестра з чоловіком, донькою 12 років та трирічним сином не змогли виїхати до Болгарії на відпочинок. Були куплені заздалегідь квитки на автобус компанії "Еколайнс", але їх не пустила провідниця Анна Карпенко, бо у дочки (віком) 12 років немає візи. У моєї сестри, чоловіка та сина є німецький Шенген. У племінниці віза закінчилася якраз перед безвізом.
Дзвонили в болгарське посольство, в митну службу - всюди сказали, що можна їхати, безвіз, у дитини біометричний паспорт. Проте, ні, провідниця не пустила", - написала вона.
За її словами, провідниця на запитання про дію безвізового режиму між Україною та ЄС, заявила: "у нас свої закони".
Як можна побачити із квитка, причина відмови у перевезенні: "відмова у поїздці - немає візи, лише біометрика".
Про цей випадок вже знають в МЗС України. Також інші користувачі підтверджують, що "Ecolines" не виключає можливості такої відмови у посадці.
"На гарячій лінії сказали, що у них все вирішує стюардеса... Чекаємо на роз'яснення та компенсацію і, сподіваюсь, вибачення від автоперевізника", - написала користувачка Олена Ващенко.
Як відомо, у ніч проти 11 червня, країни Євросоюзу офіційно скасували візовий режим для України, українці одразу після опівночі змогли потрапити не до всіх держав, оскільки все це відбуватиметься у чотири етапи.
Нагадаємо, що з початку дії безвізового режиму до Євросоюзу не пустили 33 українців.
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