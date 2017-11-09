Автогаз продовжує дешевшати
За вихідні відбулося значне зниження цін на автогаз у роздрібній мережі компанії "Глуско-Україна". Там автогаз подешевшав на 1,35 грн/л до 13,50 грн/л. У компанії зазначили, що встановлений цінник збережеться на стелах мережі найближчим часом, - пише профільне видання enkorr.
Мережа АГЗП "Авантаж-7", традиційно торгує в нижчому ціновому діапазоні, до 11 вересня змогла опустити ціну до 13,95 грн/л (-60 коп./л за вихідні). Своєю чергою нелегальні мережі АГЗП у Київській області знизили ціни до 14,10 грн/л.
Плавніше падіння цін відбувається в мережах WOG і ОККО, де автогаз за вихідні подешевшав на 21-25 коп./л 15,39 грн/л і 15,42 грн/л, відповідно. На 50 коп./л ціна на скраплений газ знизилася на станціях столичної мережі KLO і в мережі "Паралель". У мережі "Кворум" автогаз подешевшав на 90 коп./л, до 14,99 грн/л.
Нагадаємо, станом на 22 серпня, ціна автогазу на АЗС продовжила зростати. Середня ціна газу по Україні у вівторок збільшилася на 18 коп. / Л до 16,16 грн / л.
Прем'єр-міністр України Володимир Гройсман назвав таку ситуацію "змовою та диверсією проти України" і доручив профільним міністерствам і відомствам розібратися з ситуацією на ринку скрапленого газу та вжити заходів щодо зниження вартості палива.
Відзначимо, що на початку червня СБУ викрила більшість імпортерів паливно-мастильних матеріалів і скрапленого газу в масштабних фінансових махінаціях.
У кримінальному провадженні, в рамках якого СБУ заблокувала рахунки і ресурси ряду імпортерів зрідженого газу, бере участь 31 юридична особа, в тому числі п'ять імпортерів ЗВГ і два експедитора.
Проте, від початку вересня зафіксували зниження цін на скраплений газ. Ціни зменшились у рамках від 10 до 80 копійок за літр.
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- ВІДЕО "Спонсор" Радикальної партії Рибалка перераховує виручку на офшори, – ЗМІ
- ФОТО Уряд затвердив проект бюджету з доходами 876,9 млрд грн, - ІНФОГРАФІКА
- ФОТО Податкова панщина: лише 20% українців вважають існуючі податки справедливими, - ІНФОГРАФІКА
- Обійти ProZorro: як чиновники продовжують заробляюти на тендерахВ той час, коли заступник міністра економічного розвитку і торгівлі України Максим Нефьодов розповідає про успіхи системи ProZorro та про намагання ворогів держави ліквідувати систему електронних закупівель через суд, стара партноменклатура придумує нові способи, аби вибити гроші з підприємців і нажитись на платниках податків
- Хочеш виграти тендер – заплати відкат