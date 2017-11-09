Автогаз продовжує дешевшати

Від початку вересня роздрібні ціни на скраплений газ у мережах українських АЗС істотно знизилися. Зараз у середньому по країні автогаз коштує 15,37 грн/л, але купити його можна й за 13,50 грн/л.

За вихідні відбулося значне зниження цін на автогаз у роздрібній мережі компанії "Глуско-Україна". Там автогаз подешевшав на 1,35 грн/л до 13,50 грн/л. У компанії зазначили, що встановлений цінник збережеться на стелах мережі найближчим часом, - пише профільне видання enkorr.

Мережа АГЗП "Авантаж-7", традиційно торгує в нижчому ціновому діапазоні, до 11 вересня змогла опустити ціну до 13,95 грн/л (-60 коп./л за вихідні). Своєю чергою нелегальні мережі АГЗП у Київській області знизили ціни до 14,10 грн/л.

Плавніше падіння цін відбувається в мережах WOG і ОККО, де автогаз за вихідні подешевшав на 21-25 коп./л 15,39 грн/л і 15,42 грн/л, відповідно. На 50 коп./л ціна на скраплений газ знизилася на станціях столичної мережі KLO і в мережі "Паралель". У мережі "Кворум" автогаз подешевшав на 90 коп./л, до 14,99 грн/л.

Нагадаємо, станом на 22 серпня, ціна автогазу на АЗС продовжила зростати. Середня ціна газу по Україні у вівторок збільшилася на 18 коп. / Л до 16,16 грн / л.

Прем'єр-міністр України Володимир Гройсман назвав таку ситуацію "змовою та диверсією проти України" і доручив профільним міністерствам і відомствам розібратися з ситуацією на ринку скрапленого газу та вжити заходів щодо зниження вартості палива.

Відзначимо, що на початку червня СБУ викрила більшість імпортерів паливно-мастильних матеріалів і скрапленого газу в масштабних фінансових махінаціях.

У кримінальному провадженні, в рамках якого СБУ заблокувала рахунки і ресурси ряду імпортерів зрідженого газу, бере участь 31 юридична особа, в тому числі п'ять імпортерів ЗВГ і два експедитора.

Проте, від початку вересня зафіксували зниження цін на скраплений газ. Ціни зменшились у рамках від 10 до 80 копійок за літр.