Автогаз в Україні коштує уже дорожче, ніж в Євросоюзі

У Франції газ для авто коштує 0,74 євро/л, у Великобританії - 0,63 євро/л, в Італії - 0,60 євро/л, в Португалії - 0,58 євро/л, а в Німеччині - і зовсім 0,53 євро/л

Ціни на скраплений газ в Україні в серпні виросли більш ніж на 40%.

"У Польщі за літр газу доведеться заплатити 0,41 євро / л, в Словаччині - 0,43 євро/л. У країнах Балтії ціни на автогаз коливаються на рівні близько 0,50 євро/л", - йдеться в колонці генерального директора Української енергетичної біріжі Олександрна Коваленка на "Економічній правді".

22 серпня ціна на газ для авто в Україні (в середньому 14,6 гривні за літр) вже була вище, ніж у Польщі та Словаччині, а на деяких заправках вона наблизилася до вартості в Німеччині і Балтії.

Нагадаємо, що ціна автогазу на АЗС продовжує зростати. Середня ціна газу по Україні у вівторок збільшилася на 18 коп. / Л до 16,16 грн / л.

Прем'єр-міністр України Володимир Гройсман назвав таку ситуацію "змовою та диверсією проти України" і доручив профільним міністерствам і відомствам розібратися з ситуацією на ринку скрапленого газу та вжити заходів щодо зниження вартості палива.

Відзначимо, що на початку червня СБУ викрила більшість імпортерів паливно-мастильних матеріалів і скрапленого газу в масштабних фінансових махінаціях.

У кримінальному провадженні, в рамках якого СБУ заблокувала рахунки і ресурси ряду імпортерів зрідженого газу, бере участь 31 юридична особа, в тому числі п'ять імпортерів ЗВГ і два експедитора.