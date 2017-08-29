Автогаз в Україні коштує уже дорожче, ніж в Євросоюзі
"У Польщі за літр газу доведеться заплатити 0,41 євро / л, в Словаччині - 0,43 євро/л. У країнах Балтії ціни на автогаз коливаються на рівні близько 0,50 євро/л", - йдеться в колонці генерального директора Української енергетичної біріжі Олександрна Коваленка на "Економічній правді".
22 серпня ціна на газ для авто в Україні (в середньому 14,6 гривні за літр) вже була вище, ніж у Польщі та Словаччині, а на деяких заправках вона наблизилася до вартості в Німеччині і Балтії.
Нагадаємо, що ціна автогазу на АЗС продовжує зростати. Середня ціна газу по Україні у вівторок збільшилася на 18 коп. / Л до 16,16 грн / л.
Прем'єр-міністр України Володимир Гройсман назвав таку ситуацію "змовою та диверсією проти України" і доручив профільним міністерствам і відомствам розібратися з ситуацією на ринку скрапленого газу та вжити заходів щодо зниження вартості палива.
Відзначимо, що на початку червня СБУ викрила більшість імпортерів паливно-мастильних матеріалів і скрапленого газу в масштабних фінансових махінаціях.
У кримінальному провадженні, в рамках якого СБУ заблокувала рахунки і ресурси ряду імпортерів зрідженого газу, бере участь 31 юридична особа, в тому числі п'ять імпортерів ЗВГ і два експедитора.
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