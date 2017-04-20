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Автоколона Червоного Хреста ввезла у ОРДЛО понад 300 тонн гуманітарної допомоги

На неконтрольовану територію пішли 18 вантажних автомобілів від МКЧХ
Міжнародний комітет Червоного Хреста (МКЧХ) відправив на неконтрольовану територію Донецької та Луганської областей понад 300 тонн гуманітарної допомоги.
Автоколона Червоного Хреста ввезла у ОРДЛО понад 300 тонн гуманітарної допомоги Фото: ukrinform.ua

Через пропускний пункт в'їзду-виїзду "Новотроїцьке" на неконтрольовану територію пішли 18 вантажних автомобілів від МКЧХ, повідомляє "Інтерфакс-Україна".

"Транспортні засоби перевозили для жителів Донецької області продуктові набори, товари медичного призначення та будівельні матеріали загальною вагою 333 тонни", - повідомляє Держприкордонслужба.

Нагадаємо, Міжнародний Комітет Червоного Хреста надав компанії "Вода Донбасу" 193 тонни сульфату алюмінію в якості гуманітарної допомоги.

8 квітня прикордонники пропустили через КПВВ "Новотроїцьке" у напрямку Донецька сім вантажних автомобілів з гуманітарним вантажем від Міжнародного комітету Червоного Хреста.

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20 04 2017 11:35
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