НОВИНИМіжнародний комітет Червоного Хреста (МКЧХ) відправив на неконтрольовану територію Донецької та Луганської областей понад 300 тонн гуманітарної допомоги.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Автоколона Червоного Хреста ввезла у ОРДЛО понад 300 тонн гуманітарної допомоги
На неконтрольовану територію пішли 18 вантажних автомобілів від МКЧХ
Фото: ukrinform.ua
Через пропускний пункт в'їзду-виїзду "Новотроїцьке" на неконтрольовану територію пішли 18 вантажних автомобілів від МКЧХ, повідомляє "Інтерфакс-Україна".
"Транспортні засоби перевозили для жителів Донецької області продуктові набори, товари медичного призначення та будівельні матеріали загальною вагою 333 тонни", - повідомляє Держприкордонслужба.
Нагадаємо, Міжнародний Комітет Червоного Хреста надав компанії "Вода Донбасу" 193 тонни сульфату алюмінію в якості гуманітарної допомоги.
8 квітня прикордонники пропустили через КПВВ "Новотроїцьке" у напрямку Донецька сім вантажних автомобілів з гуманітарним вантажем від Міжнародного комітету Червоного Хреста.
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