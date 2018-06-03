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"Автомайдан" приїхав до бази колишнього "Беркуту", - ТРАНСЛЯЦІЯ

Знесення містечка під Радою було нреправомірним
"Автомайдан" приїхав до бази колишнього "Беркуту" через на їх думку неправомірні дії спецпризначенців під час знесення містечка під Радою.
"Автомайдан" приїхав до бази колишнього "Беркуту", - ТРАНСЛЯЦІЯ Фото: Facebook/Автомайдан

Раніше повідомлялося, що знесення наметового містечка біля Верховної Ради і затримання протестувальників 3 березня — незаконні. Згідно з рішенням суду, яким мала керуватися поліція, було дозволено лише огляд.

Нагадаємо, що 3 березня поліція розпочала "зачистку" наметового містечка під Верховною Радою, що було там з осені минулого року. Правоохоронці заявили, що знайшли на території наметового містечка гранати, запали, коктейлі Молотова, димові міни.

Виникли сутички, за підсумками яких до поліції забрали 111 людей. 13 людей потрапили до лікарень. Постраждали також сім співробітників Національної поліції.

У подіях під Радою постраждали щонайменше троє українських журналістів. Журналіст Богдан Кутєпов оприлюднив відеофрагмент спроб, які чинили співробітники поліції, аби перешкодити йому зйомку подій під Верховною Радою.

Прокуратура зареєструвала кримінальне провадження щодо можливого перевищення службових повноважень поліцейськими під час ранкових подій біля Верховної ради України.

Водночас директор Департаменту комунікацій у МВС України Артем Шевченко заявив, що дії поліції щодо активістів під Радою не були надмірно жорсткі.

 

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06 03 2018 20:20
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