Четверо людей загинуло через зіткнення авто з потягом на Івано-Франківщині Водій порушив правила руху на залізничному переїзді

У середу вранці автомобіль ВАЗ потрапив під потяг "Київ - Ворохта" неподалік від селища Більшівці (Галицький район, Івано-Франківська область).

Фото:facebook.com/MNSIFR

Загинули чотири людини, в тому числі дві дитини, - повідомила прес-служба ДСНС. За попередньою оцінкою, водій порушив правила руху на залізничному переїзді. Фото: facebook.com/MNSIFR Нагадаємо, п'яний 27-річний водій на Opel у вівторок увечері здійснив чотири ДТП у Києві.

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