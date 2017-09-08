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Четверо людей загинуло через зіткнення авто з потягом на Івано-Франківщині

Водій порушив правила руху на залізничному переїзді
У середу вранці автомобіль ВАЗ потрапив під потяг "Київ - Ворохта" неподалік від селища Більшівці (Галицький район, Івано-Франківська область).
Четверо людей загинуло через зіткнення авто з потягом на Івано-Франківщині Фото:facebook.com/MNSIFR

Загинули чотири людини, в тому числі дві дитини, - повідомила прес-служба ДСНС.

За попередньою оцінкою, водій порушив правила руху на залізничному переїзді.

Фото: facebook.com/MNSIFR

Нагадаємо, п'яний 27-річний водій на Opel у вівторок увечері здійснив чотири ДТП у Києві.

 
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09 08 2017 11:10
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