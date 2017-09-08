CУСПІЛЬСТВО НОВИНИУ середу вранці автомобіль ВАЗ потрапив під потяг "Київ - Ворохта" неподалік від селища Більшівці (Галицький район, Івано-Франківська область).Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Четверо людей загинуло через зіткнення авто з потягом на Івано-Франківщині
Водій порушив правила руху на залізничному переїзді
Фото:facebook.com/MNSIFR
Загинули чотири людини, в тому числі дві дитини, - повідомила прес-служба ДСНС.
За попередньою оцінкою, водій порушив правила руху на залізничному переїзді.
Фото: facebook.com/MNSIFR
Нагадаємо, п'яний 27-річний водій на Opel у вівторок увечері здійснив чотири ДТП у Києві.
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09 08 2017 11:10 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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