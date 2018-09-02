Автомобіль Tesla внесли до бази космічних об'єктів

Автомобіль внесений в базу як космічний корабель

Автомобіль Tesla Roadster, який було запущено в космос компанією SpaceX, внесено до бази космічних об'єктів Сонячної системи Лабораторії реактивного руху NASA

Про це у Twitter написав журналіст і метеоролог Ерік Холтхаус.

Наголошується, що автомобіль внесений в базу як космічний корабель.

Опис об'єкта включає в себе всі предмети в машині: манекена, іграшкову машинку з фігуркою астронавта, електронну копію книги Айзека Азімова, а також металеву пластину з іменами співробітників SpaceX.

Нагадаємо, що SpaceX запустила найпотужнішу ракету у світі з власним автомобілем Tesla на борту. Ракета-носій Falcon Heavy стартувала з мису Канаверал о 22:40 за Києвом.