Автомобільне виробництво в Україні за рік впало на 63,4%
У порівнянні з листопадом випуск легкових авто в Україні зменшився на 30,5%, і в той же час відбулося відставання на 58,2% від грудневого показника 2015 року.
Кількість комерційних автомобілів, зафіксованих в статистиці "Укравтопрому" в звітному місяці – 56 автомобілів, що на 9,8% більше, ніж в попередньому місяці, але при цьому на 83,5% менше, ніж в грудні 2015 року, йдеться в даних асоціації "Укравтопром".
Варто відзначити, що в даних за грудень відсутні показники ПАТ "АвтоКрАЗ", який вже п’ятий місяць не надає статистику по своєму виробництву.
Також, за звітний місяць було вироблено 82 автобуси. Такий обсяг виробництва на 67,3% перевищив показник попереднього місяця, проте від результату річної давності відстав на 62,7%.
Всього за 2016 рік в Україні було вироблено 5264 автотранспортні засоби, що на 36,5% менше попереднього результату.
Нагадаємо, що Міністерство економічного розвитку та торгівлі не пропонуватиме Кабміну вводити спеціальне мито на імпорт легкових автомобілів з ЄС.
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