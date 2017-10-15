Автор графіті на Грушевського назвав "акцією вандалізму" відновлення малюнків

Sociopath також зазначив, що не знаходить цензурних слів, що прокоментувати заяву "Нового вогню" про те, що він самоусунувся від відновлення малюнків

Художник на прізвисько Sociopath, який створив знамениті графіті "Ікони Революції" під час Євромайдану, заявив, що оригінальні малюнки можна було реставрувати до того, як їх намалювали заново.

"Вчорашня новина найсумніша у історії з "Іконами Революції". Навіть після "доценків" і "рабіновичів" залишалася можливість реставрації автентичних символів Революції, і тепер їх дії виглядають менш глумливими ніж ті, що змусили фасад Грушевського сьогодні виглядати таким спаплюженим", - написав Sociopath у Facebook.

Художник назвав відновлення малюнків "вандальною акцією організації "Новий Вогонь" та додав, що після цього оригінальні графіті не підлягають відновленню.

"Нанесені плями не мають нічого спільного зі справжніми революційними символами. Сподіваюсь, на цей раз самовільні дії Дмитра Різниченка і компанії на роль відновлювачів історичної пам’яті не залишиться поза увагою правоохоронних органів, а їх творчі недопотуги будуть засуджені громадськістю, яка не дозволяє маніпулювати собою", - написав художник.

Sociopath також зазначив, що не знаходить цензурних слів, що прокоментувати заяву "Нового вогню" про те, що він самоусунувся від відновлення малюнків. Він додав, що не відмовлявся відновлювати "Ікони Революції", а відмовився брати участь у "дешевій спробі піару".

Нагадаємо, 3 вересня стало відомо, що з фасаду магазину люкс-меблів "Емпоріум" на вулиці Грушевського, 4 у Києві зникли знамениті патріотичні графіті, які були нанесені під час Революції гідності.

Учасники патріотичних організацій розгромили вхід до магазину, а біля вхідних дверей запалили шини. Тоді ж генеральний прокурор Юрій Луценко пригрозив власнику магазину, який замалював графіті, перевірками. Водночас активісти, які розгромили магазин, ніякої відповідальності не понесли.

Міністр культури України в екслюзивному коментарі iPress.ua погодився, що акт правопорушення з боку активістів таки мав місце.

У суботу, 14 жовтня, громадський рух "Новий вогонь" намалював заново графіті, які були нанесені під час Євромайдану на фасад будівлі на вул. Грушевського, 4.