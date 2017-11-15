Автор гри, скріншоти з якої використало Міноборони РФ, підтвердив помилку відомства

Дієго Вассер, автор гри AC-130 Gunship Simulator: Special Ops Squadron, прокоментував ситуацію з використанням скріншотів з гри Міноборони РФ, як "неспростовних доказів" співпраці США та бойовиків ІДІЛ.

"Як людині з боку, мені трохи шкода російських платників податків і, мабуть, я трохи стурбований їхньою безпекою, якщо у організацій, покликаних забезпечувати їх захист, такі стандарти", - сказав Вассер, засновник незалежної студії ігровий розробки Byte Conveyor Studios, пише "Настоящее время".

"Але незалежно від серйозності питання, я радий, що це повеселило людей у ​​всьому світі - в кінці кінців, сміх і розваги - це якраз те, для чого і роблять відеоігри", - додав Вассер.

Вассер підтвердив, що використаний Міноборони кадр "поза всяким сумнівом" взято з рекламного ролика гри. Він додав, що розробку гри довелося зупинити через брак коштів.

Нагадаємо, вчора, 14 листопада, Міністерство оборони Росії опублікувало "незаперечне підтвердження забезпечення Сполученими Штатами прикриття боєздатних загонів Ісламської Держави" використовуючи кадри з відеогри AC-130 Gunship Simulator та старих відеозаписів.

Пізніше Міноборони заявило, що розслідує інцидент, який стався через дії "громадянського співробітника" і видалило повідомлення зі скріншотом. Прес-секретар президента Росії Дмитро Пєсков запропонував "не перебільшувати значення" помилки: "Помилки трапляються і нічого страшного немає, якщо вони своєчасно коригуються".