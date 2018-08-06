Автор скандального "досьє Трампа" подав позов проти трьох російських олігархів

Автор скандального "досьє Трампа" Крістофер Стіл подав у Високий суд федерального округу Колумбія два клопотання.

Відповідачі - російські бізнесмени Михайло Фрідман, Петро Авен і Герман Хан. Цю інформацію підтвердила адвокат позивача Кристіна Айкхоф, - повідомляє BBC з посиланням на британську газету Times.

У квітні російські бізнесмени в судовому порядку звинуватили Стіла в наклепі. Причиною той розголос, який отримало так зване "досьє Трампа" - зібраний колишнім британським шпигуном звіт про російський вплив на перебіг президентської кампанії 2016 року в США.

Хан, Герман і Фрідман звернулися до суду округу Колумбії. Стіл і собі подав заяву до суду вищої інстанції. Згідно з текстом клопотань, колишній британський шпигун вимагає від Високого суду відмовити росіянам у їхніх позовах проти нього і його компанії через необґрунтованість їхніх вимог. Сторони повинні зустрітися в суді 20 липня.

Такі справи в американській юридичній системі називають SLAPP (strategic lawsuits against public participation) - стратегічні позови проти громадської участі. Їх призначення - змусити замовкнути людей, які критикують великий бізнес, політиків чи будь-яких знаменитостей. Щоб протистояти таким позовам, у всіх американських штатах прийняті так звані закони протидії стратегічним позовами проти громадської участі або anti-SLAPP acts. Ці закони захищають свободу висловлювань і публікацій з приводу компаній і публічних персон, до діяльності яких існує високий суспільний інтерес. Ці права захищає і перша поправка Конституції США.

Нагадаємо, видання Buzzfeed опублікувало 35-сторінковий документ про вплив Москви на Дональда Трампа. З нього випливає, що Кремль має компромат на президента США, в тому числі про "збочені сексуальні акти". У ньому також йдеться про зв'язки між представниками штабу Трампа і російськими спецслужбами. Досьє стверджує, що ФСБ прослуховувала винайнятий Трампом у Москві президентський номер у готелі "Рітц Карлтон", куди Трамп нібито запрошував повій. Через добу після публікації доповіді ЗМІ назвали ім'я гаданого автора досьє: ним виявився екс-співробітник британської розвідки МІ-6 Крістофер Стіл, співзасновник лондонської компанії Orbis Business Intelligence, що спеціалізується на розслідуваннях і безпеці.