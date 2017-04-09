Автор знищених на фасаді будинку "Ікон Революції" хоче особисто відновити їх

Sociopath повідомив, що "Ікони Революції" в оригінальному розмірі в одному примірнику є в його колекції, так само, як і трафарети, якими вони були створені

Автор знищених "Ікон Революції" на фасаді будинку на вулиці Грушевського в Києві, соціальний художник Sociopath висловився проти їх відновлення групою художників і хоче зробити це особисто.

Художник вважає, що відновлення графіті без його участі є неправильним, а з проханням відновити картини ніхто з представників державних інститутів до нього не звертався. У той же час він висловив готовність відновити трилогію, як тільки ситуація набуде правильний розвиток.

Про це він написав у facebook, пише "112".

"Мені, як і Вам, шкода, що таке сталося. Однак, ніхто з представників державних інститутів, крім простих українців, не звертався до мене з проханням відновити картини. Сподіваюся, Ви розумієте, що самовільне відновлення в даній ситуації неможливо", - написав він.

"Читаю, що група художників, нібито, завтра - 4 вересня, буде відновлювати малюнки без моєї участі. Прикро, але такий крок, як на мене, є нічим іншим, як спробою обдурити нас всіх і пропіаритися на цій ситуації", - додав автор.

Sociopath повідомив, що "Ікони Революції" в оригінальному розмірі в одному примірнику є в його колекції, так само, як і трафарети, якими вони були створені.

Нагадаємо, 3 вересня стало відомо, що з фасаду магазину люкс-меблів "Емпоріум" на вулиці Грушевського, 4 у Києві зникли знамениті патріотичні графіті, які були нанесені під час Революції гідності.

Учасники патріотичних організацій розгромили вхід до магазину, а біля вхідних дверей запалили шини.

Директор Українського інституту національної пам'яті Володимир В'ятрович заявив, що інститут готує звернення в поліцію та до Генпрокуратури за фактом вандалізму через знищення графіті, які були пам'яткою історії.

Віце-прем'єр В'ячеслав Кириленко заявив, що знищені графіті були частиною експозиції Музею Майдану, і за знищення музейного фонду передбачено кримінальну відповідальність.

Cтолична прокуратура відкрила кримінальне провадження за фактом нищення графіті за ч. 2 ст 298 Кримінального кодексу України.

Київські художники 4 вересня почнуть відновлювати знищені графіті на будівлі по вулиці Грушевського. Про це повідомив куратор художніх проектів Гео Лерос. За його словами, напередодні голова патрульної поліції Юрій Зозуля звернувся із запитом про те, чи можна відновити графіті.

Вчора ввечері стало відомо, що салон меблів, на фасаді якого знищили патріотичні графіті з часів Майдану, закрився.