Реєстрація Вхід
RSS
CУСПІЛЬСТВО НОВИНИ

Автор знищених на фасаді будинку "Ікон Революції" хоче особисто відновити їх

Sociopath повідомив, що "Ікони Революції" в оригінальному розмірі в одному примірнику є в його колекції, так само, як і трафарети, якими вони були створені
Автор знищених "Ікон Революції" на фасаді будинку на вулиці Грушевського в Києві, соціальний художник Sociopath висловився проти їх відновлення групою художників і хоче зробити це особисто.
Автор знищених на фасаді будинку "Ікон Революції" хоче особисто відновити їх Фото: facebook.com

Художник вважає, що відновлення графіті без його участі є неправильним, а з проханням відновити картини ніхто з представників державних інститутів до нього не звертався. У той же час він висловив готовність відновити трилогію, як тільки ситуація набуде правильний розвиток.

Про це він написав у facebook, пише "112".

"Мені, як і Вам, шкода, що таке сталося. Однак, ніхто з представників державних інститутів, крім простих українців, не звертався до мене з проханням відновити картини. Сподіваюся, Ви розумієте, що самовільне відновлення в даній ситуації неможливо", - написав він.

"Читаю, що група художників, нібито, завтра - 4 вересня, буде відновлювати малюнки без моєї участі. Прикро, але такий крок, як на мене, є нічим іншим, як спробою обдурити нас всіх і пропіаритися на цій ситуації", - додав автор.

Sociopath повідомив, що "Ікони Революції" в оригінальному розмірі в одному примірнику є в його колекції, так само, як і трафарети, якими вони були створені.

Нагадаємо, 3 вересня стало відомо, що з фасаду магазину люкс-меблів "Емпоріум" на вулиці Грушевського, 4 у  Києві зникли знамениті патріотичні графіті, які були нанесені під час Революції гідності.

Учасники патріотичних організацій розгромили вхід до магазину, а біля вхідних дверей запалили шини.

Директор Українського інституту національної пам'яті Володимир В'ятрович заявив, що інститут готує звернення в поліцію та до Генпрокуратури за фактом вандалізму через знищення графіті, які були пам'яткою історії.

Віце-прем'єр В'ячеслав Кириленко заявив, що знищені графіті були частиною експозиції Музею Майдану, і за знищення музейного фонду передбачено кримінальну відповідальність.

Cтолична прокуратура відкрила кримінальне провадження за фактом нищення графіті за ч. 2 ст 298 Кримінального кодексу України.

Київські художники 4 вересня почнуть відновлювати знищені графіті на будівлі по вулиці Грушевського. Про це повідомив куратор художніх проектів Гео Лерос. За його словами, напередодні голова патрульної поліції Юрій Зозуля звернувся із запитом про те, чи можна відновити графіті.

Вчора ввечері стало відомо, що салон меблів, на фасаді якого знищили патріотичні графіті з часів Майдану, закрився.

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

04 09 2017 07:54
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
Відень за два дні: лайфхак для бюджетних туристів

Відень за два дні: лайфхак для бюджетних туристів

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.