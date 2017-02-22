Авторка підручника, де українських селян назвали "рагулями" та "хохлами" попросила вибачення

Вона додала, що підручник був створений ще у 2013 році, оскільки був запит читачів на таку літературу

Світлана Варшавська, авторка "Посібника ненормативної лексики з англійської мови", у якому українських селян називають "хохлами" та "рагулями", на своїй сторінці у Facebook вибачилась перед читачами, яких обурили цитати у цій книзі.

Варшавська також вибачилась перед читачами у Facebook та додала, що її видавництво не має наміру поширювати "образливі російські стереотипи".

"Нам надзвичайно шкода, що приклад досадного недогляду літературного редактора нашої агенції, помножений на загострену ситуацію в країні призвів до такого вибуху негативних емоцій. В першу чергу ми заявляємо, що ні створений нами посібник, ні окремі його цитати не мають на меті ні поширення образливих російських стереотипів", ні розпалювання міжнаціональної ворожнечі", - йдеться у повідомленні Світлани Варшавської, яка є авторкою посібника та засновницею лінгвістичної агенції та видавництва у Львові.

Вона додала, що підручник був створений ще у 2013 році, оскільки був запит читачів на таку літературу. За її словами, у книзі також є вислови зі словом "москаль", а оскільки це посібник ненормативної лексики, то це природно, що у ньому є "грубі та лайливі вирази".

"Ненормативна лексика – це не те, чому професійно навчають, однак, більшість з нас вживає її у своїй мові. Так відбувається абсолютно у всьому світі, не існує жодної мови світу, в якій би не було лайки. Однак, звертаємо Вашу увагу, що посібник ненормативної лексики природньо містить у собі грубі та лайливі вирази", - додала Світлана Варшавська.



Фото: facebook.com/SyrotaMykola

Авторка додала, що у інших накладах посібника ці приклади будуть вилучені.

Нагадаємо, що цей підручник продавали у львівській книгарні. Однак після того, як львів’янин Микола Сирота розповів на своїй сторінці у Facebook, що книгарня у центрі Львова продає посібники антиукраїнського змісту, адміністрація книгарні вилучила посібник з продажу та вибачилась перед читачами. У книгарні пояснили, що причиною появи такого видання є неуважність відділу постачання.