Автором закону про адвокатуру є менеджер корупційних схем Курченка, - Тетяна Чорновол

Саме через авторство у депутата виникають дуже великі запитання до законопроекту

Одним з авторів законопроекту про адвокатуру, який запропоновано розглянути Верховній Раді, є Денис Бугай - людина, яка свого часу була менеджером корупційних схем олігарха Курченка, який, своєю чергою, за часів Януковича був гаманцем "Сім'ї".

"Зараз всьому суспільству нав'язується законопроект про адвокатуру. Стверджують, що його автором є президент, але я хочу сказати, що нас обманюють, оскільки насправді автором цього документа є Денис Бугай. Це - відома особистість, така тяглова конячка молодого олігарха Курченка, відомого корупціонера Януковича, який був гаманцем "Сім'ї", - заявила на брифінгу в четвер, 6 грудня, народний депутат фракції "Народний фронт" Тетяна Чорновол, інформує Главком.

"Про те, що саме ця людина є автором законопроекту про адвокатуру, неважко дізнатися з офіційних джерел, де зазначено, що він є членом авторської групи, яка займалася розробленням документа", - додала вона.

За словами Тетяни Чорновол, саме через авторство законопроекту у неї виникають дуже великі запитання до законопроекту про адвокатуру.

"Хочу нагадати кілька моментів, які свідчать про особу автора законопроекту. По-перше, хочу нагадати, що напередодні Майдану Денис Бугай на замовлення Курченка, свого тодішнього боса, рейдерським способом захоплював приміщення Ніни Москаленко на Печерську в Києві, тому що на цій землі Курченко хотів побудувати будинок. Денис Бугай особисто ламав паркан, особисто допомагав тітушкам проникнути на територію приміщення Москаленко, а потім ще й фальсифікував справу проти неї, вимагаючи її арешту за те, що вона нібито била тітушок", - вказала представник "Народного фронту".

Вона також повідомила, що саме Бугай був керівником наглядової ради "Брокбізнесбанку", обійнявши цю посаду в серпні 2013 року, коли власником цього банку був Курченко. За її словами, Бугай з НБУ отримав на рефінансування цього банку кошти в розмірі 2 млрд грн, а також близько 1 млрд - з коштів Аграрного фонду.

"Крім того, за підписами саме Бугая ці кошти були виведені на структури Курченка як кредит. Наприклад, публічно розійшовся документ, знайдений активістами після Майдану в офісі Курченка про те, що особисто Денис Бугай як керівник Наглядової ради "Брокбізнесбанку" підписав виділення кредиту в 650 млн грн такій фірмі, як "Віртус ХХ". До того ж ця фірма була відома як переможець тендерів "Укргазвидобування" - вони перемогли в тендерах на досить велику суму в інтересах Курченка, але товар згідно з умовами тендерів, так і не був поставлений", - уточнила депутат.

"Тобто свого часу Бугай виділяв державні кошти, кошти рефінансування на фірми Курченка як кредити, які ніколи не були повернуті. Це - чисто корупційна схема", - пояснила Тетяна Чорновол.

Вона також повідомила, що коли в 2014 році Бугая затримали за злочинні схеми в "Брокбізнесбанку", він недовго просидів у в'язниці, і трохи більше, ніж через місяць, він був звільнений, оскільки підняв на свій захист адвокатське співтовариство під приводом того, що його нібито переслідують за адвокатську діяльність.

"Хочу наголосити: Денис Бугай ніколи не був адвокатом Курченка - він був менеджером його корупційних схем, його "тягловою конячкою", рейдером для будівництва маєтків, посадовою особою, яка виводила гроші за допомогою корупційних схем з "Брокбізнесбанку" для Курченка", - зазначила народний депутат.

"Хочу також звернути увагу американського посольства: в 2015 році було розкрадено грантові гроші, виділені США на реформування прокуратури, і в компанії осіб, які "ділили" цей грант, також засвітився Денис Бугай", - додала вона.

"І зараз особа з такою злочинною практикою пише для нас закон про адвокатуру, ще й підписується президентом. Це може означати тільки одне - що в документі виписані різні лазівки для легалізації практик, які Бугай свого часу робив для Курченка. Це може означати, що після ухвалення цього закону адвокати зможуть легально працювати провідниками корупційних схем, прикриваючись посвідченням адвоката", - обурилася Тетяна Чорновол.

Вона заявила, що така людина не може бути автором таких важливих законопроектів. "Але він офіційно ним є, і тому ми не можемо голосувати за цей законопроект", - зазначила депутат.

"Хочу донести цю інформація як в Адміністрацію президента, так і до більшості у Верховній Раді. Ми повинні і далі працювати над законом про адвокатуру в нинішньому вигляді, та ще й з такими авторами ухвалення його дуже небезпечне", - підсумувала Тетяна Чорновол.

Своєю чергою, народний депутат Ігор Лапін проаналізував текст законопроекту від Дениса Бугая.

"Як адвокат з 17-річним стажем можу сказати, що низка положень в цьому законопроекті містять корупціогенні ознаки та можливе зловживання надалі, якщо цей законопроект стане законом", - заявив нардеп.

"Я собі ставив запитання, чи можемо ми поправити між першим і другим читанням ці потенційно небезпечні норми? А вони, до речі, були взяті із закону про адвокатуру, який працює в Російській Федерації. Тобто замість однієї вертикалі, яка обирається відповідно до конференцій і з'їздів, у нас виникає 27 палат в кожному регіоні, а це вже, вибачте, не децентралізація, а федералізація цього процесу", - наголосив Ігор Лапін.

Нардеп закликав парламентаріїв звернути увагу на всі факти, поправити і відкоригувати первинний проект до прийнятного стану і лише потім виносити на розгляд у сесійний зал.