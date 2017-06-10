CУСПІЛЬСТВО НОВИНИУ рейтингу економічної свободи авторитетного канадського Інституту Фрейзера, в якому Україна посіла 149 місце, опустившись на 14 позицій, порівняно з минулим роком, єдиним компонентом, в якому наша країна показала реальний прогрес, - стала "надійність поліції" (входить у показник "система права і захист власності").Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Автори рейтингу економічної свободи відзначили зростання надійності поліції в Україні
За цим компонентом індекс України становив 4,32 бала, тоді як у 2014 році він був на рівні 2,75 бала
Фото: з вільних джерел
Про це свідчать дані рейтингу.
За цим компонентом індекс України становив 4,32 бала, тоді як у 2014 році він був на рівні 2,75 бала.
У країнах Євросоюзу показник "надійності поліції" становить 5-8 балів. Зокрема, в Німеччині - 7,24, Франції - 7,27. У сусідніх з Україною країнах він нижчий: у Болгарії - 4,2 бала, Польщі - 5,15, Румунії - 5,32, Угорщині - 5,54.
Нагадаємо, торішнє опитування Центру Разумкова показало зростання рівня довіри до поліції - до 40,7%.
Як інфомрував iPress.ua, Україна опустилася на 149-те місце за економічною свободою в рейтингу 159 країн і територій, що його складає авторитетний канадський Інститут Фрейзера.
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06 10 2017 22:58 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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