Реєстрація Вхід
RSS
CУСПІЛЬСТВО НОВИНИ

Автори рейтингу економічної свободи відзначили зростання надійності поліції в Україні

За цим компонентом індекс України становив 4,32 бала, тоді як у 2014 році він був на рівні 2,75 бала
У рейтингу економічної свободи авторитетного канадського Інституту Фрейзера, в якому Україна посіла 149 місце, опустившись на 14 позицій, порівняно з минулим роком, єдиним компонентом, в якому наша країна показала реальний прогрес, - стала "надійність поліції" (входить у показник "система права і захист власності").
Автори рейтингу економічної свободи відзначили зростання надійності поліції в Україні Фото: з вільних джерел

Про це свідчать дані рейтингу.

За цим компонентом індекс України становив 4,32 бала, тоді як у 2014 році він був на рівні 2,75 бала.

У країнах Євросоюзу показник "надійності поліції" становить 5-8 балів. Зокрема, в Німеччині - 7,24, Франції - 7,27. У сусідніх з Україною країнах він нижчий: у Болгарії - 4,2 бала, Польщі - 5,15, Румунії - 5,32, Угорщині - 5,54.

Нагадаємо, торішнє опитування Центру Разумкова показало зростання рівня довіри до поліції - до 40,7%.

Як інфомрував iPress.ua, Україна опустилася на 149-те місце за економічною свободою в рейтингу 159 країн і територій, що його складає авторитетний канадський Інститут Фрейзера.

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

06 10 2017 22:58
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
"Судити по-новому": недоброчесні майбутні судді "прозорого" Верховного Суду

"Судити по-новому": недоброчесні майбутні судді "прозорого" Верховного Суду

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.