Автори рейтингу економічної свободи відзначили зростання надійності поліції в Україні За цим компонентом індекс України становив 4,32 бала, тоді як у 2014 році він був на рівні 2,75 бала

У рейтингу економічної свободи авторитетного канадського Інституту Фрейзера, в якому Україна посіла 149 місце, опустившись на 14 позицій, порівняно з минулим роком, єдиним компонентом, в якому наша країна показала реальний прогрес, - стала "надійність поліції" (входить у показник "система права і захист власності").

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Про це свідчать дані рейтингу. За цим компонентом індекс України становив 4,32 бала, тоді як у 2014 році він був на рівні 2,75 бала. У країнах Євросоюзу показник "надійності поліції" становить 5-8 балів. Зокрема, в Німеччині - 7,24, Франції - 7,27. У сусідніх з Україною країнах він нижчий: у Болгарії - 4,2 бала, Польщі - 5,15, Румунії - 5,32, Угорщині - 5,54. Нагадаємо, торішнє опитування Центру Разумкова показало зростання рівня довіри до поліції - до 40,7%. Як інфомрував iPress.ua, Україна опустилася на 149-те місце за економічною свободою в рейтингу 159 країн і територій, що його складає авторитетний канадський Інститут Фрейзера.

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