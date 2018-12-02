Автошляхи в Україні розчищає 1,7 тисячі одиниць техніки

На дорогах України у понеділок, 12 лютого, працює 1,7 тисячі одиниць техніки та майже 2,5 тисячі людей.

Про це повідомляє прес-служба ДСНС України.

"Для забезпечення проїзду, розчищення автодоріг та надання допомоги у буксируванні транспорту на території України залучено 1659 од. тех. та 2464 чол., у тому числі від Укравтодору 1521 од. тех. та 1953 чол., від ДСНС 138 од. тех. та 511 чол. особового складу", - йдеться у повідомленні.

Як зазначається, зранку у Києві, Київській, Кіровоградській і Черкаській областях спостерігаються опади у вигляді невеликого снігу, у Донецькій області дощ. Рух транспорту на автошляхах держави забезпечено.