Реєстрація Вхід
RSS
CУСПІЛЬСТВО НОВИНИ

Автошляхи в Україні розчищає 1,7 тисячі одиниць техніки

Рух транспорту на дорогах забезпечено
На дорогах України у понеділок, 12 лютого, працює 1,7 тисячі одиниць техніки та майже 2,5 тисячі людей.
Автошляхи в Україні розчищає 1,7 тисячі одиниць техніки Фото: Корреспондент

Про це повідомляє прес-служба ДСНС України.

"Для забезпечення проїзду, розчищення автодоріг та надання допомоги у буксируванні транспорту на території України залучено 1659 од. тех. та 2464 чол., у тому числі від Укравтодору 1521 од. тех. та 1953 чол., від ДСНС 138 од. тех. та 511 чол. особового складу", - йдеться у повідомленні.

Як зазначається, зранку у Києві, Київській, Кіровоградській і Черкаській областях спостерігаються опади у вигляді невеликого снігу, у Донецькій області дощ. Рух транспорту на автошляхах держави забезпечено.

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

12 02 2018 09:51
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
Ціна дитинства. Як зміниться відповідальність за несплату аліментів, - ІНФОГРАФІКА

Ціна дитинства. Як зміниться відповідальність за несплату аліментів, - ІНФОГРАФІКА

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.