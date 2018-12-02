CУСПІЛЬСТВО НОВИНИНа дорогах України у понеділок, 12 лютого, працює 1,7 тисячі одиниць техніки та майже 2,5 тисячі людей.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Автошляхи в Україні розчищає 1,7 тисячі одиниць техніки
Рух транспорту на дорогах забезпечено
Фото: Корреспондент
Про це повідомляє прес-служба ДСНС України.
"Для забезпечення проїзду, розчищення автодоріг та надання допомоги у буксируванні транспорту на території України залучено 1659 од. тех. та 2464 чол., у тому числі від Укравтодору 1521 од. тех. та 1953 чол., від ДСНС 138 од. тех. та 511 чол. особового складу", - йдеться у повідомленні.
Як зазначається, зранку у Києві, Київській, Кіровоградській і Черкаській областях спостерігаються опади у вигляді невеликого снігу, у Донецькій області дощ. Рух транспорту на автошляхах держави забезпечено.
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12 02 2018 09:51 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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