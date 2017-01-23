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"АвтоВАЗ" припинив поставки автомобілів в Україну, - ЗМІ

В наявності у дилерів залишилося всього дві моделі
Російський компанія "АвтоВАЗ" припинила поставки автомобілів в Україну.
"АвтоВАЗ" припинив поставки автомобілів в Україну, - ЗМІ Фото: flickr.com

Про це повідомили відразу декілька джерел на вітчизняному авторинку, інформує CarDiagram.

Також інформацію про те, що поставок автомобілів не було з осені минулого року, підтверджують і в автосалонах "Лади".

В наявності у дилерів залишилося всього дві моделі - позашляховик "Нива" і універсал "Ларгус". Що ж стосується "Гранти" і "Калини", то їх немає в продажу з 2016-го.

Про те, що Lada Granta, один з найдешевших автомобілів в Україні, зникла з продажу було відомо ще в листопаді минулого року. З тих пір поставки автомобілів українським дистриб'юторам "АвтоВАЗ" так і не відновив.

Одне з джерел стверджує, що "АвтоВАЗ" ще не прийняв остаточного рішення, чи відвантажувати автомобілі в Україну. Представники російського автовиробника не можуть визначитися з ціновою політикою.

Нагадаємо, що в грудні 2016 року на українських заводах було вироблено 678 автотранспортних засобів, що на 63,4% менше результату грудня 2015 року і на 22,7% менше показника листопада 2016 року.

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23 01 2017 21:30
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