Автовиробництво в Україні обвалилося вдвічі

Автовиробництво у липні зменшилося на 67% щодо червня цього ж року

У липні 2018 року автовиробництво в Україні впало на 57% порівняно з липнем минулого року - за місяць було виготовлено 221 автотранспортних засобів.

Такий негативний показник пов’язаний із різним зниженням обсягів великовузлового складання на заводі Єврокар – єдиного працюючого в цьому році підприємства легкового сегменту вітчизняного автопрому, повідомляє асоціація "Укравтопром".

За місяць було зібрано всього 150 автомобілів, що вдвічі менше ніж роком раніше і майже в 4 рази менше червневого обсягу випуску.

Виробництво вантажних автомобілів минулого місяця становило всього 5 одиниць, що в 10 разів менше від результату річної давності.

У липні було виготовлено 66 автобусів, що на 8 одиниць більше, ніж в липні 2017 року і водночас на 11 одиниць менше від червневого показника.

Усього з початку року в Україні було виготовлено 4 074 автотранспортних засобів, що на 1,4% менше ніж за аналогічний період минулого року.

Також, всі легкові авто в першому півріччі 2018 року в Україні випускав тільки завод "Єврокар".