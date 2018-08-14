Автовиробництво в Україні обвалилося вдвічі
Такий негативний показник пов’язаний із різним зниженням обсягів великовузлового складання на заводі Єврокар – єдиного працюючого в цьому році підприємства легкового сегменту вітчизняного автопрому, повідомляє асоціація "Укравтопром".
За місяць було зібрано всього 150 автомобілів, що вдвічі менше ніж роком раніше і майже в 4 рази менше червневого обсягу випуску.
Виробництво вантажних автомобілів минулого місяця становило всього 5 одиниць, що в 10 разів менше від результату річної давності.
У липні було виготовлено 66 автобусів, що на 8 одиниць більше, ніж в липні 2017 року і водночас на 11 одиниць менше від червневого показника.
Усього з початку року в Україні було виготовлено 4 074 автотранспортних засобів, що на 1,4% менше ніж за аналогічний період минулого року.
Також, всі легкові авто в першому півріччі 2018 року в Україні випускав тільки завод "Єврокар".
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