Реєстрація Вхід
RSS
CУСПІЛЬСТВО НОВИНИ

Автовиробництво в Україні обвалилося вдвічі

Автовиробництво у липні зменшилося на 67% щодо червня цього ж року
У липні 2018 року автовиробництво в Україні впало на 57% порівняно з липнем минулого року - за місяць було виготовлено 221 автотранспортних засобів.
Автовиробництво в Україні обвалилося вдвічі Фото: skoda.autocentre.ua

Такий негативний показник пов’язаний із різним зниженням обсягів великовузлового складання на заводі Єврокар – єдиного працюючого в цьому році підприємства легкового сегменту вітчизняного автопрому, повідомляє асоціація "Укравтопром".

За місяць було зібрано всього 150 автомобілів, що вдвічі менше ніж роком раніше і майже в 4 рази менше червневого обсягу випуску.

Виробництво вантажних автомобілів минулого місяця становило всього 5 одиниць, що в 10 разів менше від результату річної давності.

У липні було виготовлено 66 автобусів, що на 8 одиниць більше, ніж в липні 2017 року і водночас на 11 одиниць менше від червневого показника.

Усього з початку року в Україні було виготовлено 4 074 автотранспортних засобів, що на 1,4% менше ніж за аналогічний період минулого року.

Також, всі легкові авто в першому півріччі 2018 року в Україні випускав тільки завод "Єврокар".

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

14 08 2018 12:25
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
СТАТТІ
Професія, яка повертає до соціуму після травми. Чим займатимуться ерготерапевти в Україні?

Професія, яка повертає до соціуму після травми. Чим займатимуться ерготерапевти в Україні?

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.