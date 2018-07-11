"АвтоЄвроСила" почала масштабну акцію у Києві за доступне розмитнення автомобілів
"Вчора на Хрещатику ми провели попереджувальну акцію з метою інформування киян про сьогоднішню масову акцію під стінами Верховної ради України, що спричинить певні незручності в пересуванні центральною частиною Києва. Розуміємо, що не до усіх потрапила ця інформація, тому передусім перепрошуюмо за тимчасові незручності. Просимо зрозуміти — нас дістало, що влада вперто відмовляється чути людей!", - наголосили в "АвтоЄвроСилі".
Активісти озвучили наступні вимоги (далі пряма мова):
1. Вимагаємо прийняти народні правки до законопроектів 8487, 8488, що передала "Авто-Євро-Сила" через депутата Наталлю Веселову, а саме, прибрати коєфіцієнт віку у формулі розрахунку акцизу, що знизить його практично до незначного для автомобіля будь-якого віку, але формально полегшить прийняття змін до діючого закону так як збережеться формальна наявність акцизу. Таким чином нове повне доступне розмитнення складе (ПДВ+Мито+Військовий збір+Акциз) все разом близько 40% від вартості авто на постійній основі для кожного українця. Таким чином бюджет України отримає миттєво декілька мільярдів доларів надходжень до бюджету, за рахунок розмитнення автомобілів вже ввезених до України, а також декілька мільярдів доларів, від завезення вживаних автомобілів, звичайними українцями, що чекають на доступне розмитнення. Також буде вирішена проблема евро номерів, які стануть на українські номери.
2. Вимагаємо щоб Верховна Рада поставила на голосування та скасувала правки комітету податкової та митної політики від 6 листопаду 2018, як дискримінаційні, корупційні та не народні, прийняття яких призведе до народного гніву, та масштабних протестів по всій Україні в кожній області.
3. Вимагаємо відкритого діалогу по прийняттю народних правок з профільними міністерствами та депутатами, широкого професійного обговорення правок з громадою включно з обговоренням по областям України.
4. У разі неприйняття вимог протестувальників, щодо доступного розмитнення ніхто не гарантує не початок масових безтрокових акцій непокори в кожній області України.
Також серед вимог громади автомобілістів буде підтримано протест перевізників та звичайних громадян проти підвищення цін на пальне (вимога прив'язати акциз до гривні) і припинення знищення доріг через бездіяльність голови "Укртрансбезпеки" Михайла Ноняка, та виявлених фактів корупції його підлеглих.
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- ФОТО У Чехії відсвяткували 100-річчя державності масштабним військовим парадом, - ФОТО
- ВІДЕО Клімкін: Росія затримує судна в Азовському морі на понад 30 годин
- ВІДЕО Майно на 200 мільйонів і громадянство РФ: що приховує заступник глави Служби зовнішньої розвідки
- Культура страхуДіти бояться дорослих. Дорослі бояться молоді. Молодь боїться суспільство
- Верховна Рада ухвалила закон про українську мову. Що він передбачаєЗа документом, єдиною державною (офіційною) мовою в Україні є українська, а спроби запровадження в Україні офіційної багатомовності всупереч Конституції і встановленій конституційній процедурі провокують мовний розкол країни, міжетнічне протистояння та ворожнечу і спрямовані на насильницьку зміну чи повалення конституційного ладу