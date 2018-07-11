"АвтоЄвроСила" почала масштабну акцію у Києві за доступне розмитнення автомобілів

Акція відбудеться за участю представників усіх областей України, в урядовому кварталі перед Верховною Радою починаючи з 6 ранку і безстроково

Активісти "АвтоЄвроСили" вимагають прийняти народні правки до законопроектів 8487 та 8488, а також висувають низку вимог щодо пального та доріг.

"Вчора на Хрещатику ми провели попереджувальну акцію з метою інформування киян про сьогоднішню масову акцію під стінами Верховної ради України, що спричинить певні незручності в пересуванні центральною частиною Києва. Розуміємо, що не до усіх потрапила ця інформація, тому передусім перепрошуюмо за тимчасові незручності. Просимо зрозуміти — нас дістало, що влада вперто відмовляється чути людей!", - наголосили в "АвтоЄвроСилі".

Активісти озвучили наступні вимоги (далі пряма мова):

1. Вимагаємо прийняти народні правки до законопроектів 8487, 8488, що передала "Авто-Євро-Сила" через депутата Наталлю Веселову, а саме, прибрати коєфіцієнт віку у формулі розрахунку акцизу, що знизить його практично до незначного для автомобіля будь-якого віку, але формально полегшить прийняття змін до діючого закону так як збережеться формальна наявність акцизу. Таким чином нове повне доступне розмитнення складе (ПДВ+Мито+Військовий збір+Акциз) все разом близько 40% від вартості авто на постійній основі для кожного українця. Таким чином бюджет України отримає миттєво декілька мільярдів доларів надходжень до бюджету, за рахунок розмитнення автомобілів вже ввезених до України, а також декілька мільярдів доларів, від завезення вживаних автомобілів, звичайними українцями, що чекають на доступне розмитнення. Також буде вирішена проблема евро номерів, які стануть на українські номери.

2. Вимагаємо щоб Верховна Рада поставила на голосування та скасувала правки комітету податкової та митної політики від 6 листопаду 2018, як дискримінаційні, корупційні та не народні, прийняття яких призведе до народного гніву, та масштабних протестів по всій Україні в кожній області.

3. Вимагаємо відкритого діалогу по прийняттю народних правок з профільними міністерствами та депутатами, широкого професійного обговорення правок з громадою включно з обговоренням по областям України.

4. У разі неприйняття вимог протестувальників, щодо доступного розмитнення ніхто не гарантує не початок масових безтрокових акцій непокори в кожній області України.

Також серед вимог громади автомобілістів буде підтримано протест перевізників та звичайних громадян проти підвищення цін на пальне (вимога прив'язати акциз до гривні) і припинення знищення доріг через бездіяльність голови "Укртрансбезпеки" Михайла Ноняка, та виявлених фактів корупції його підлеглих.