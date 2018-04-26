Азаров пообіцяв повернутися в Україну

"Ми представники тієї самої України, якої не хоче бачити нинішній режим"

Колишній прем'єр-міністр Микола Азаров, екс-глава МВС Віталій Захарченко та колишній командувач внутрішніми військами МВС Станіслав Шуляк на прес-конференції в Москві заявили, що повернуться в Україну.

"Ми обов'язково повернемося до нашої країни. Можете записати, я можу розписатися. Ми представники тієї самої України, якої не хоче бачити нинішній режим. Ми обов'язково повернемося і обов'язково відродимо Україну, змінивши її політичний курс. Я в цьому глибоко переконаний", - заявив Азаров, інформує "Українська правда".

Також запевняє, що повернеться в Україну і колишній міністр МВС України Віталій Захарченко.

"Я дуже тісно пов'язаний з Україною. Активні роки віддав цій країні. І, безумовно, своє майбутнє, і політичне в тому числі, я з цією країною пов'язую", - сказав Захарченко.

Пообіцяв повернутися і колишній командувач внутрішніми військами МВС України Станіслав Шуляк.

"Буду (повертатися, – ред.). Хочу повернутися в Україну, де червоний прапор перемоги і георгіївська стрічка будуть гордістю і честю країни, а дивізіон СС "Галичина" буде плямою тяжкої ганьби. Ось я хочу повернутися в таку країну і докладу всіх своїх зусиль, щоб так було", - сказав Шуляк.

Нагадаємо, що Європейський суд юстиції відхилив позов колишнього прем'єр-міністра України Миколи Азарова, який вимагав скасувати персональні санкції, запроваджені проти нього Радою ЄС.