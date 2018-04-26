Азаров пообіцяв повернутися в Україну
"Ми обов'язково повернемося до нашої країни. Можете записати, я можу розписатися. Ми представники тієї самої України, якої не хоче бачити нинішній режим. Ми обов'язково повернемося і обов'язково відродимо Україну, змінивши її політичний курс. Я в цьому глибоко переконаний", - заявив Азаров, інформує "Українська правда".
Також запевняє, що повернеться в Україну і колишній міністр МВС України Віталій Захарченко.
"Я дуже тісно пов'язаний з Україною. Активні роки віддав цій країні. І, безумовно, своє майбутнє, і політичне в тому числі, я з цією країною пов'язую", - сказав Захарченко.
Пообіцяв повернутися і колишній командувач внутрішніми військами МВС України Станіслав Шуляк.
"Буду (повертатися, – ред.). Хочу повернутися в Україну, де червоний прапор перемоги і георгіївська стрічка будуть гордістю і честю країни, а дивізіон СС "Галичина" буде плямою тяжкої ганьби. Ось я хочу повернутися в таку країну і докладу всіх своїх зусиль, щоб так було", - сказав Шуляк.
Нагадаємо, що Європейський суд юстиції відхилив позов колишнього прем'єр-міністра України Миколи Азарова, який вимагав скасувати персональні санкції, запроваджені проти нього Радою ЄС.
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