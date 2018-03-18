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Азаров заявляє про готовність свідчити у справі Януковича, – ВІДЕО

Микола Азаров закликав забезпечити йому допит через відеоконференцію з уповноваженого суду міста Москва
Колишній очільник уряду України Микола Азаров висловив готовність свідчити у справі про державну зраду екс-президента України Віктора Януковича.
Азаров заявляє про готовність свідчити у справі Януковича, – ВІДЕО Фото: youtube.com

Звернення Азарова опублікував адвокат Януковича Віталій Сердюк.

"Заява від 17.03.2018 р була передана захисту вчора під час особистої зустрічі", – повідомив Сердюк.

Микола Азаров закликав забезпечити йому допит шляхом відеоконференції з уповноваженого суду Москви.

"Я не маю можливості прибути безпосередньо до Оболонського районного суду м. Києва для надання показань у зв'язку з переслідуванням мене на території України з політичних мотивів, яке було організоване вищими державними посадовими особами України. Крім того, я регулярно отримую на свою адресу і адресу моїх близьких осіб від невідомих осіб погрози фізичного знищення та вважаю, що в Україні існує небезпека для мого життя", – йдеться в заяві Азарова.

Азаров також повідомив, що зараз проживає на території Російської Федерації.


Фото: facebook.com | Виталий Сердюк

Нагадаємо, захист Віктора Януковича, якого заочно судять у Києві за звинуваченням у державній зраді, склав список свідків, яких хоче допитати.

Оболонський райсуд Києва, який слухає справу про державну зраду Віктора Януковича, планує завершити її розгляд 18-19 квітня.

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18 03 2018 18:40
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