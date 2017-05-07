Азербайджан і Карабах звинуватили одне одного у військових діях на кордоні
Міноборони невизнаного Нагірного Карабаху повідомило, що азербайджанські військові вперше з квітня 2016 року застосували реактивну систему залпового вогню, повідомляє "Кавказький вузол".
За даними Карабаху, азербайджанські військові обстріляли позиції Армії оборони з мінометів і вперше з квітня 2016 року застосували реактивну систему залпового вогню.
Азербайджан відкинув звинувачення в застосуванні реактивних систем залпового вогню і повідомив, що прокуратура країни почала розслідування обстрілу села Алханли.
Як пише Jam News, співголови Мінської групи ОБСЄ відреагували на загострення, поширивши заяву, у якій підтверджуються "жертви, в тому числі серед цивільного населення". Спостерігачі закликали припинити військові дії.
Нагадаємо, 25 лютого Азербайджан і Вірменія заявили про зіткнення в Нагірному Карабасі.
наприкінці 2016 року на кордоні Вірменії та Азербайджану поновилися бої.
Президент Петро Порошенко заявив, що Україна категорично не приймає збереження статусу-кво Нагірного Карабаху.
Раніше в травні 2016 року на першій після загострення ситуації в Нагірному Карабасі зустрічі президентів Вірменії і Азербаджана була досягнута домовленість про необхідність дотримання перемир'я в регіоні.
Конфлікт між Азербайджаном і Вірменією через Нагірний Карабах почався 1988 року, коли населена переважно вірменами Нагірно-Карабаська автономна область заявила про вихід з Азербайджанської РСР.
Унаслідок конфлікту довкола Нагірного Карабаху загинули близько 30 тисяч людей, сотні тисяч стали біженцями. Азербайджан нині не контролює близько 20% своєї міжнародно визнаної території.
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