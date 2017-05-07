Азербайджан і Карабах звинуватили одне одного у військових діях на кордоні

Внаслідок обстрілу з вірменської сторони в селі Алханли Фізулінського району загинули жінка і дворічна дівчинка, ще одна жінка дістала осколкові поранення

У вівторок 4 липня Міністерство оборони Азербайджану звинуватило вірменську сторону у обстрілі, внаслідок якого загинули жінка і дворічна дівчинка, ще одна жінка отримала осколкові поранення.

Міноборони невизнаного Нагірного Карабаху повідомило, що азербайджанські військові вперше з квітня 2016 року застосували реактивну систему залпового вогню, повідомляє "Кавказький вузол".

За даними Карабаху, азербайджанські військові обстріляли позиції Армії оборони з мінометів і вперше з квітня 2016 року застосували реактивну систему залпового вогню.

Азербайджан відкинув звинувачення в застосуванні реактивних систем залпового вогню і повідомив, що прокуратура країни почала розслідування обстрілу села Алханли.

Як пише Jam News, співголови Мінської групи ОБСЄ відреагували на загострення, поширивши заяву, у якій підтверджуються "жертви, в тому числі серед цивільного населення". Спостерігачі закликали припинити військові дії.

Нагадаємо, 25 лютого Азербайджан і Вірменія заявили про зіткнення в Нагірному Карабасі.

наприкінці 2016 року на кордоні Вірменії та Азербайджану поновилися бої.

Президент Петро Порошенко заявив, що Україна категорично не приймає збереження статусу-кво Нагірного Карабаху.

Раніше в травні 2016 року на першій після загострення ситуації в Нагірному Карабасі зустрічі президентів Вірменії і Азербаджана була досягнута домовленість про необхідність дотримання перемир'я в регіоні.

Конфлікт між Азербайджаном і Вірменією через Нагірний Карабах почався 1988 року, коли населена переважно вірменами Нагірно-Карабаська автономна область заявила про вихід з Азербайджанської РСР.

Унаслідок конфлікту довкола Нагірного Карабаху загинули близько 30 тисяч людей, сотні тисяч стали біженцями. Азербайджан нині не контролює близько 20% своєї міжнародно визнаної території.