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Азербайджан відмовився видати Україні підозрюваного в побитті Мустафи Найєма

Прокуратура країни послалася на низку причин, у тому числі пов'язаних з оцінкою поведінки самого нардепа
Азербайджан відмовив Україні у видачі Магомеда-Аміна Саїтова, підозрюваного в побитті депутата Верховної Ради Мустафи Найєма.
Азербайджан відмовився видати Україні підозрюваного в побитті Мустафи Найєма Фото: МВС

"Генпрокуратура Азербайджану відмовила у видачі правопорушника, посилаючись на низку причин, у тому числі пов'язані з оцінкою поведінки самого Найєма азербайджанською владою", - повідомив заступник генерального прокурора Євген Єнін, інформує LB.ua.

При цьому, Єнін запевняє, що Генпрокуратура зробила все можливе, щоб затримати Саїтова.

Нагадаємо, 30 квітня четверо чоловіків - представників чеченської діаспори - напали на Найєма в центрі Києва через конфлікт на дорозі. Поліція затримала трьох підозрюваних. Саїтов, який безпосередньо вдарив депутата, вилетів у Баку.

Сьогодні Шевченківський райсуд Києва відмовився продовжити заочний арешт Саїтова, оскільки слідчий і прокуратура не довели, що підозрюваного оголошено в міжнародний розшук.

Додамо, що Магомеда-Аміна Саітова, підозрюваного в побитті народного депутата Мустафи Найєма, оголосили в розшукЗгодом, правоохоронцями Азербайджану його було затримано.

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