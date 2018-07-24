Азербайджан відмовився видати Україні підозрюваного в побитті Мустафи Найєма
"Генпрокуратура Азербайджану відмовила у видачі правопорушника, посилаючись на низку причин, у тому числі пов'язані з оцінкою поведінки самого Найєма азербайджанською владою", - повідомив заступник генерального прокурора Євген Єнін, інформує LB.ua.
При цьому, Єнін запевняє, що Генпрокуратура зробила все можливе, щоб затримати Саїтова.
Нагадаємо, 30 квітня четверо чоловіків - представників чеченської діаспори - напали на Найєма в центрі Києва через конфлікт на дорозі. Поліція затримала трьох підозрюваних. Саїтов, який безпосередньо вдарив депутата, вилетів у Баку.
Сьогодні Шевченківський райсуд Києва відмовився продовжити заочний арешт Саїтова, оскільки слідчий і прокуратура не довели, що підозрюваного оголошено в міжнародний розшук.
Додамо, що Магомеда-Аміна Саітова, підозрюваного в побитті народного депутата Мустафи Найєма, оголосили в розшук. Згодом, правоохоронцями Азербайджану його було затримано.
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