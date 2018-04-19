Азербайджанський журналіст Гусейнов, якому загрожувала екстрадиція, виїхав з України

Азербайджанський журналіст Фікрат Гусейнов, якому загрожувала екстрадиція на батьківщину, виїхав з України до Нідерландів.

"Дорогі друзі, я вже в Нідерландах. Спасибі вам за все", - написав він у Facebook вранці 19 квітня.

Гусейнов покинув Азербайджан близько 10 років тому, після того як його викрали і жорстоко побили. Викрадачів досі не знайшли. Журналіст має громадянство Нідерландів і співпрацює з опозиційним телеканалом "Туран", який транслюється з-за кордону.

Раніше азербайджанський опозиційний журналіст Фікрат Гусейнов заявляв, що 5 березня його намагались викрасти у Києві з орендованої квартири.

На початку квітня в нього завершився термін запобіжного заходу, і 16 квітня він отримав на руки свій паспорт, отримавши можливість покинути Україну.

Про затримання Гусейнова в аеропорту "Бориспіль" стало відомо 14 жовтня 2017-го. За даними Держприкордонслужби, причиною затримання стало те, що журналіст перебуває у базі розшукуваних осіб Інтерполу. Спочатку його заарештували, але потім суд відпустив журналіста на поруки народного депутата Миколи Княжицького.

За даними Генпрокуратури України, в Азербайджані Гусейнову інкримінують шахрайство, підробку документів та організацію незаконної міграції.

Журналіст Фікрат Гусейнов залишив Азербайджан понад 10 років тому, після того, як його викрали і жорстоко побили, а викрадачів не знайшли. Він отримав статус біженця у Нідерландах, а пізніше – громадянство цієї країни.

Справа Фікрата Гусейнова – не єдиний такий випадок в Україні. Приблизно у той же період часу, коли затримали цього азербайджанського журналіста – восени минулого року – було ще два затримання, так само – через розшук Інтерполу. Йдеться про опозиційну журналістку і блогерку з Казахстану Жанару Ахметову та узбецького журналіста Назрулло Охунджонова. За даними проекту "Без кордонів", як і Гусейнова, їх обох відпустили на поруки депутатів Верховної Ради України, але судових рішень у цих справах досі немає.

Українські правозахисники і журналісти після цих затримань заявили, що авторитарні режими використовують Інтерпол для боротьби з опозиціонерами. Натомість в українському бюро Інтерполу заявили, що відомство залишається нейтральною і аполітичною організацією