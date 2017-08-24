"Азот" Фірташа зобов'язали виплатити 47 млн грн боргу за електрику
Вищий господарський суд 22 серпня, змінивши рішення судів першої та апеляційної інстанцій, задовольнив відповідний позов бюро з усіх доводів зазначених у ньому, в тому числі щодо порушення інтересів держави і суспільства, повідомляє прес-служба НАБУ.
В НАБУ нагадують, що "Азот", "Енергомережа" та "Черкасиобленерго" у січні 2015 року уклали договір, яким всупереч вимогам закону "Про електроенергетику" та "Правилам користування електричною енергією" передбачалося переведення боргу "Азоту" на "Енергомережу".
"Так, "Азот" уникнув сплати за спожиту електроенергію у рамках зобов’язань, що виникли на підставі договору про постачання електричної енергії, укладеного між "Азот" та "Черкасиобленерго", - йдеться у повідомленні.
За цим фактом детективи НАБУ влітку 2016 року зареєстрували кримінальне провадження. Під час розслідування Національне бюро подало позов про визнання недійсним відповідного договору.
Вищий господарський суд України визнав цей договір недійсним.
"Відтак, на виконання рішення суду ПАТ "Азот" має перерахувати 47 млн гривень на поточний рахунок із спеціальним режимом використання ПАТ "Черкасиобленерго". Після зарахування до цих коштів буде застосований алгоритм оптового ринку електричної енергії України", - повідомляє прес-служба.
Нагадуємо, НАБУ домоглося визнання недійсною угоди між ПАТ "Азот" та ПАТ "Черкасиобленерго", за якою інтересам держави завдано збитків на суму понад 57 млн гривень.
Вищий господарський суд України 3 серпня підтримав задоволення відповідного позову НАБУ в повному обсязі, залишивши без змін рішення судів першої та апеляційної інстанцій.
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