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АЗС знову підняли ціни на автогаз по всій Україні

Роздрібні ціни на LPG піднялися на 10-40 коп./л
14-15 серпня 2017 року ціни на скраплений газ продовжили масове подорожчання в роздробі на 10-40 коп./л.
АЗС знову підняли ціни на автогаз по всій Україні Фото: Companion.ua

На столичних АЗС операторів WOG і OKKO вартість скрапленого газу зросла на 10 коп./л - до 11,99 грн/л, а в мережі KLO - на 20 коп./л - до 12,09 грн/л.

Також, у мережах АЗС БРСМ-Нафта і UPG вартість автогазу зросла на 10 коп/л і 40 коп./л, до 11,89 грн/л і 11,30 грн/л, відповідно, - повідомляє консалтингова компанія UPECO .

У Харківській області, оператори Marshall і Укргазвидобування підняли вартість скрапленого газу на 20 коп./л, до 11,80 грн/л і 11,39 грн/л відповідно.

Крім того, на станціях полтавських операторів Надія і Автотранс газ подорожчав на 20 коп./л - до 11,69 грн/л.

Таким чином, за станом на 15 серпня 2017 року середньозважена вартість скрапленого газу в роздробі зросла до позначки 11,34 грн/л.

Нагадаємо, що за минулі вихідні скраплений газ в роздробі масово подорожчав. АЗС підняли ціни від 10 коп до 1 грн за літр палива.

Роздрібні ціни на скраплений газ на 15.08.2017, грн/л.

Фото:nefterynok.info

Як повідомляв iPress.ua, за вихідні скраплений газ в роздробі масово подорожчав. АЗС підняли ціни від 10 коп до 1 грн за літр палива.

 
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16 08 2017 09:56
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