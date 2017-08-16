АЗС знову підняли ціни на автогаз по всій Україні
На столичних АЗС операторів WOG і OKKO вартість скрапленого газу зросла на 10 коп./л - до 11,99 грн/л, а в мережі KLO - на 20 коп./л - до 12,09 грн/л.
Також, у мережах АЗС БРСМ-Нафта і UPG вартість автогазу зросла на 10 коп/л і 40 коп./л, до 11,89 грн/л і 11,30 грн/л, відповідно, - повідомляє консалтингова компанія UPECO .
У Харківській області, оператори Marshall і Укргазвидобування підняли вартість скрапленого газу на 20 коп./л, до 11,80 грн/л і 11,39 грн/л відповідно.
Крім того, на станціях полтавських операторів Надія і Автотранс газ подорожчав на 20 коп./л - до 11,69 грн/л.
Таким чином, за станом на 15 серпня 2017 року середньозважена вартість скрапленого газу в роздробі зросла до позначки 11,34 грн/л.
Нагадаємо, що за минулі вихідні скраплений газ в роздробі масово подорожчав. АЗС підняли ціни від 10 коп до 1 грн за літр палива.
Роздрібні ціни на скраплений газ на 15.08.2017, грн/л.
Фото:nefterynok.info
Як повідомляв iPress.ua, за вихідні скраплений газ в роздробі масово подорожчав. АЗС підняли ціни від 10 коп до 1 грн за літр палива.
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