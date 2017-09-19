АЗС знову підняли ціни на бензин і дизпаливо
Середня вартість бензинів марки А-92 і А-95 зросла на 8 копійок за літр - до 24,45 грн/л і до 25,20 грн/л відповідно, - повідомляє Enkorr з посиланням на дані цінового моніторингу ринку "Консалтингової групи" А-95".
Бензин А-95+ подорожчав на 9 копійок за літр - до 26,33 грн/л.
Вартість дизпалива, станом на 19 вересня, становила 22,54 грн/л (+9 коп/л).
Зокрема, в мережі SOCAR всі види палива подорожчали на 50 копійок за літр: бензин А-92 - до 26,49 грн/л; А-95 - до 27,49 грн/л, А-95+ - до 28,49 грн/л; дизпаливо - до 24,45 грн/л.
На 50 коп/л подорожчали всі види бензинів в мережі ОККО. WOG підвищив вартість дизпалива також на 50 коп/л.
Крім того, такі мережі як Shell, UPG, "Автотранс", "Паралель", "Надія" і "Татнефть" підвищили ціни на паливо на 1-40 коп/л.
Нагадаємо, минулого тижня ціни на залізничні партії дизельного палива зросли на 110 грн/т - до 23 330 грн/т. Середня ціна тонни бензину марки А-95 в крупному опті 7 вересня зросла на 40 грн/т - до 30 870 грн/т, а бензин марки А-92 подорожчав на 420 грн/т - до 29 450 грн/т.
Станом на 22 серпня, ціна автогазу на АЗС продовжила зростати. Середня ціна газу по Україні у вівторок збільшилася на 18 коп. / Л до 16,16 грн / л.
Прем'єр-міністр України Володимир Гройсман назвав таку ситуацію "змовою та диверсією проти України" і доручив профільним міністерствам і відомствам розібратися з ситуацією на ринку скрапленого газу та вжити заходів щодо зниження вартості палива.
Відзначимо, що на початку червня СБУ викрила більшість імпортерів паливно-мастильних матеріалів і скрапленого газу в масштабних фінансових махінаціях.
У кримінальному провадженні, в рамках якого СБУ заблокувала рахунки і ресурси ряду імпортерів зрідженого газу, бере участь 31 юридична особа, в тому числі п'ять імпортерів ЗВГ і два експедитора.
Проте, від початку вересня зафіксували зниження цін на скраплений газ. Ціни зменшились у рамках від 10 до 80 копійок за літр.
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