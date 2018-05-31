Він також розповів, що близько року намагався отримати посвідку на проживання в Чехії

Журналіст Аркадій Бабченко має намір отримати українське громадянство.

"Розмова про те, щоб допомогти отримати громадянство, була. Я не став відмовлятися, скажу чесно", - сказав під час прес-конференції, повідомляє 112.ua.

За словами Бабченка, у нього є посвідка на постійне проживання в Україні, його сім'я теж подала документи на постійне проживання.

"У Києві у мене дід родом з-під Генічеська. Я в принципі маю право на отримання громадянства… Потрібно шукати, потрібно доводити. Посвідку на проживання мені дали за заслуги перед Україною. З того часу я живу в Києві", - розповів журналіст.

Також він повідомив, що близько року намагався отримати посвідку на проживання в Чехії.

"Я спочатку був у Празі. Вчора МЗС Чехії заявило, що Аркадій Бабченко не звертався до нас за документами на отримання посвідки на проживання. Та ви що, хлопці? Рік ми намагалися у них отримати посвідку на проживання… Через посольство Нідерландів ми пробували отримати посвідку на проживання, на що мені відповідали, що документи я можу подати тільки в Москві", - сказав журналіст.