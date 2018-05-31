Бабченко має намір отримати українське громадянство
"Розмова про те, щоб допомогти отримати громадянство, була. Я не став відмовлятися, скажу чесно", - сказав під час прес-конференції, повідомляє 112.ua.
За словами Бабченка, у нього є посвідка на постійне проживання в Україні, його сім'я теж подала документи на постійне проживання.
"У Києві у мене дід родом з-під Генічеська. Я в принципі маю право на отримання громадянства… Потрібно шукати, потрібно доводити. Посвідку на проживання мені дали за заслуги перед Україною. З того часу я живу в Києві", - розповів журналіст.
Також він повідомив, що близько року намагався отримати посвідку на проживання в Чехії.
"Я спочатку був у Празі. Вчора МЗС Чехії заявило, що Аркадій Бабченко не звертався до нас за документами на отримання посвідки на проживання. Та ви що, хлопці? Рік ми намагалися у них отримати посвідку на проживання… Через посольство Нідерландів ми пробували отримати посвідку на проживання, на що мені відповідали, що документи я можу подати тільки в Москві", - сказав журналіст.
Нагадаємо, що смерть російського опозиційного журналіста Аркадія Бабченка інсценували. За словами керівника СБУ Василя Грицака, силовики отримали завчасну інформацію про те, що російські спецслужби готують вбивство журналіста.
Сам Бабченко заявив, що отримав інформацію про підготовку його вбивства близько місяця тому.
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