Бабченко не звертався в поліцію у зв'язку з погрозами, - Крищенко
"У поліцію Києва принаймні таких звернень не було. У нас не було з ним кримінальних проваджень, де він проходив би свідком чи особою, яка потребує допомоги. Відповідний запит вже є в СБУ. Завтра (30 травня, - ред.) ми зможемо надати інформацію взагалі по Нацполіції України з цього приводу. Але він не охоронявся, поки що виходить так", - заявив голова ГУ НП у Києві Андрій Крищенко в ефірі "112 Україна".
Голова столичної поліції також заявив, що першою версією вбивства Бабченка поліція вважає його професійну діяльність.
Нагадаємо, російського журналіста Аркадія Бабченка 29 травня, застрелили в Києві. Він помер у кареті швидкої допомоги після кульового поранення.
Столична поліція розглядає дві версії вбивства.
ОБСЄ закликала владу України провести повне та негайне розслідування вбивства російського журналіста Аркадія Бабченка.
Міністерство внутрішніх справ склало фоторобот підозрюваного у вбивстві Аркадія Бабченка.
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