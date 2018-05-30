Бабченко не звертався в поліцію у зв'язку з погрозами, - Крищенко

Загиблий журналіст не проходив в поліції ні як свідок, ні як особа, що потребує захисту

Аркадій Бабченко не звертався в поліцію із заявами про погрози або із запитами на охорону.

"У поліцію Києва принаймні таких звернень не було. У нас не було з ним кримінальних проваджень, де він проходив би свідком чи особою, яка потребує допомоги. Відповідний запит вже є в СБУ. Завтра (30 травня, - ред.) ми зможемо надати інформацію взагалі по Нацполіції України з цього приводу. Але він не охоронявся, поки що виходить так", - заявив голова ГУ НП у Києві Андрій Крищенко в ефірі "112 Україна".

Голова столичної поліції також заявив, що першою версією вбивства Бабченка поліція вважає його професійну діяльність.