Бабченко показав орієнтування ФСБ на своє вбивство

Бабченко виклав у соцмережу роздруківки з фото, телефонами, мейлами, акантами, даними про місце реєстрації, родину та з короткою характеристикою

Російський журналіст Аркадій Бабченко, якого хотіли вчинити замах, оприлюднив орієнтування ФСБ на себе.

"Відрізняється різко негативним ставленням до чинної влади і русофобськими поглядами, які постійно висловлює в інтернеті.(С) А життя потрібно прожити так, щоб резюме за тебе писала ФСБ. В орієнтуванні на твоє вбивство", - написав він у Facebook.

В орієнтуванні вказано, що відносно Бабченка у Росії проводили перевірку щодо порушення закону за статтею "заклик до масових заворушень".



Фото: facebook.com/babchenkoa



Фото: facebook.com/babchenkoa

У роздруківці є частина одного з постів Бабченка у Livejournal про те, що Путін узурпатор, який захопив владу у силовий спосіб.