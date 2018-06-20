Бабченко показав орієнтування ФСБ на своє вбивство
"Відрізняється різко негативним ставленням до чинної влади і русофобськими поглядами, які постійно висловлює в інтернеті.(С) А життя потрібно прожити так, щоб резюме за тебе писала ФСБ. В орієнтуванні на твоє вбивство", - написав він у Facebook.
В орієнтуванні вказано, що відносно Бабченка у Росії проводили перевірку щодо порушення закону за статтею "заклик до масових заворушень".
Фото: facebook.com/babchenkoa
Фото: facebook.com/babchenkoa
У роздруківці є частина одного з постів Бабченка у Livejournal про те, що Путін узурпатор, який захопив владу у силовий спосіб.
Нагадаємо, що 29 травня з'явилася інформація про те, що 41-річний російський журналіст Аркадій Бабченко був смертельно поранений на порозі свого помешкання в Києві. За фактом убивства журналіста відкрили кримінальне провадження.
Однак у середу, 30 травня, з'ясувалося, що Бабченко живий. Голова СБУ Василь Грицак заявив, що російські спецслужби замовили вбивство журналіста, а СБУ провела спецоперацію і зірвала замах.
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