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Бабкін публічно визнав Росію агресором

Свою заяву артист виголосив перед публікою, яка зібралась на концерт у Дніпрі
Український музикант Сергій Бабкін публічно визнав російський уряд агресором.
Бабкін публічно визнав Росію агресором Фото: facebook.com/babkin.official

Перед початком концерту, який проходив у міському палаці культури машинобудівників, зібрались до двох десятків активістів від "Правого сектора" та ВО "Свобода". Вони вимагали від артиста публічно заявити про свою позицію щодо російської агресії проти України.

Бабкін зустрівся з двома активістами, а потім всіх мітингувальників запросив до зали, де мав відбутися концерт,  інформує ТСН.

Він заявив: "Я визнаю уряд Росії агресором". Активісти також попросили озвучити свою позицію і щодо окупації Криму. Бабкін зазначив, що Крим - окупована територія України.

Після цього концерт розпочався, а активісти залишили приміщення.

Як повідомляв iPress.ua, 7 жовтня у Львові націоналісти зірвали концерт Сергія Бабкіна, якого звинуватили в гастролях у Росії, дійшло навіть до сутичок. Організатори концерту заявили, що всім, хто придбав квитки на концерт, обіцяють повернути гроші вже в понеділок, 9 жовтня.

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12 10 2017 21:50
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