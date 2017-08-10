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Бабкін розповів про свої гастролі в Росії та анексованому Криму

Співак і музикант заявив, що продовжувати гастролювати Росією у 2014 році було його зваженою позицією
Після подій у Львові 7 жовтня співак і музикант Сергій Бабкін відповів на звинувачення в гастролях Росією і окупованим Кримом.
Бабкін розповів про свої гастролі в Росії та анексованому Криму Фото: facebook.com/babkin.official

"Гастролі в Росії: по-перше, я вважаю, що 10 тисяч чоловік, які хором співають пісні українською мовою в самому центрі Москви – це перемога України", – розповів Бабкін.

Музикант додав, що він не виступає в Росії для політиків та еліти, виключно – для людей, які ще й після концертів "просять вибачення за дії своєї влади".

"Ми вважаємо надзвичайно важливим під час засилля пропаганди підтримувати цих людей і показувати їм справжню Україну, а не ту, яку їм подають їх телевізори", – підкреслив співак.

За словами виконавця, він не їздить в Росію заради грошей, крім того – частину заробленого завжди передавав на благодійність (зокрема, в дитячі будинки і в зону АТО), віддаючи перевагу у цьому залишатися анонімним. Також зароблені в Росії гроші музикант інвестує в розвиток українського мистецтва: запис альбомів, зйомки кліпів, продакшн та інше.

"Виступ в Криму: так, ми дійсно виступали в Криму в 2014-тому році, але виступали в українському Криму, заїхавши в нього з материкової частини України і продовжуємо вважати: "Крим – Україна". На нашому концерті люди піднімали українські прапори, а в якості автографів ми писали людям "Слава Україні", – додав Сергій Бабкін.

Як повідомляв iPress.ua, 7 жовтня у Львові націоналісти зірвали концерт Сергія Бабкіна, якого звинуватили в гастролях у Росії, дійшло навіть до сутичок. Організатори концерту заявили, що всім, хто придбав квитки на концерт, обіцяють повернути гроші вже в понеділок, 9 жовтня.

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08 10 2017 19:40
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