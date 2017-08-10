Бабкін розповів про свої гастролі в Росії та анексованому Криму
"Гастролі в Росії: по-перше, я вважаю, що 10 тисяч чоловік, які хором співають пісні українською мовою в самому центрі Москви – це перемога України", – розповів Бабкін.
Музикант додав, що він не виступає в Росії для політиків та еліти, виключно – для людей, які ще й після концертів "просять вибачення за дії своєї влади".
"Ми вважаємо надзвичайно важливим під час засилля пропаганди підтримувати цих людей і показувати їм справжню Україну, а не ту, яку їм подають їх телевізори", – підкреслив співак.
За словами виконавця, він не їздить в Росію заради грошей, крім того – частину заробленого завжди передавав на благодійність (зокрема, в дитячі будинки і в зону АТО), віддаючи перевагу у цьому залишатися анонімним. Також зароблені в Росії гроші музикант інвестує в розвиток українського мистецтва: запис альбомів, зйомки кліпів, продакшн та інше.
"Виступ в Криму: так, ми дійсно виступали в Криму в 2014-тому році, але виступали в українському Криму, заїхавши в нього з материкової частини України і продовжуємо вважати: "Крим – Україна". На нашому концерті люди піднімали українські прапори, а в якості автографів ми писали людям "Слава Україні", – додав Сергій Бабкін.
Як повідомляв iPress.ua, 7 жовтня у Львові націоналісти зірвали концерт Сергія Бабкіна, якого звинуватили в гастролях у Росії, дійшло навіть до сутичок. Організатори концерту заявили, що всім, хто придбав квитки на концерт, обіцяють повернути гроші вже в понеділок, 9 жовтня.
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- ФОТО Кривава стрілянина у Лас-Вегасі, - ФОТОРЕПОРТАЖ
- ВІДЕО В Британії помер найстаріший кіт у світі, - ВІДЕО
- ФОТО У США через ураган "Ірма" евакуюють півмільйона людей, - ФОТОРЕПОРТАЖ
- Бурштинова весна та втрачене поколінняЖурналісти iPress.ua поїхали на Рівненщину, в найбільший центр видобутку бурштину, щоб показати, що таке весна на Поліссі
- Starbucks обіцяє працевлаштувати 10 тис. біженців через указ Трампа