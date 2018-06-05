Багатоповерхівку в Рівному евакуювали через п'яного військового
Як розповіли правоохоронці Рівненської області, про сімейну сварку до поліції повідомила 44-річна рівнянка близько о пів на дев'яту ранку. Жінка зазначила, що чоловік тримає в руках предмет, схожий на гранату.
"На місце події негайно прибув екіпаж патрульної поліції. У квартирі на вулиці Млинівська обласного центру інспектори виявили гранату. 40-річний дебошир з помешкання втік. Його патрульні розшукали на вулиці поблизу будинку. На місце події викликали слідчо-оперативну групу та працівників вибухотехнічного відділу ГУНП в Рівненській області", – повідомили в поліції.
Працівники Державної служби з надзвичайних ситуацій евакуювали мешканців багатоповерхівки.
"За результатами огляду спеціалісти-вибухотехніки встановили, що чоловік погрожував жінці гранатою Ф-1. Також під час огляду помешкання поліцейські виявили на балконі ще дві гранати: РГН та РГД-5. Усі три боєприпаси були споряджені. Вибухотехніки розрядили гранати та привели їх у безпечний стан. Правоохоронці також у квартирі вилучили ножі, полум'ягасник та патрон", – йдеться в повідомленні.
Усе вилучене слідчі скеровуватимуть на експертизу в рамках кримінального провадження, розпочатого за частиною 1 статті 263 Кримінального кодексу України (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) та встановлюватимуть походження боєприпасів. Процесуальне керівництво в досудовому розслідування здійснює військова прокуратура Рівненського гарнізону Західного регіону України.
"Поліцейські з'ясували, що 40-річний рівнянин перебував у зоні АТО, і нині продовжує нести військову службу. Відповідно до медичного освідування чоловік перебував у стані алкогольного сп'яніння – алкотестер показав 1,38 проміле", – зазначили в поліції.
Фото: rv.npu.gov.ua
Фото: rv.npu.gov.ua
Фото: rv.npu.gov.ua
Фото: rv.npu.gov.ua
Фото: rv.npu.gov.ua
Фото: rv.npu.gov.ua
Фото: rv.npu.gov.ua
Фото: rv.npu.gov.ua
Нагадаємо, на загальновійськовому полігоні СМТ Гончарівське Чернігівської області під колесами БМП загинув військовослужбовець військової служби за контрактом. У військовій прокуратурі Центрального регіону України розповіли, що "грубо порушуючи Статути Збройних сил України, перед проведенням ремонтних робіт обидва контрактники (і водій, і загиблий, – ред.) придбали у найближчому селищі алкогольні напої, які й вжили на місці трагедії". Водночас командування 72-ї Окремої механізованої бригади імені Чорних Запорожців заперечує, що водій був у нетверезому стані.
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- ФОТО Як "АвтоЄвроСила" переконувала Уряд відмовитися від підвищення цін на пальне, - ФОТО ВІДЕО
- ФОТО Королівство Марокко. Як отримати заряд африканських пригод за 256 євро?
- ФОТО Ізолятор в Лук'янівському СІЗО, - ФОТОРЕПОРТАЖ
- Сергей Сергеевич: Я написав книжку про тих хлопців, про яких ніхто не напише"Грязь" – це точно про війну. "Грязь" – це точно про Донбас. А Хаккі – це вдала гра слів. Хаккі перекладається, як "грязь", і це теж про війну. Подвійна інтерпретація, подвійний зміст"
- Справа полковника Без’язикова: зрадник держави чи "цап відбувайло"Адвокати Без’язикова, Віталій Титич та Олег Веремеєнко переконані, що справа навмисно затягується, хоча і судді, і прокуратура усвідомлюють її беззмістовність. За більш ніж рік суд дослідив усі документи, що були долучені стороною обвинувачення, як докази. Відповідно, мав можливість оцінити якість цих матеріалів, їх доказову силу. Але після року судового розгляду, обвинувачення Без’язикова у особливо тяжких злочинах все ще базується на припущеннях слідства