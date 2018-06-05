Багатоповерхівку в Рівному евакуювали через п'яного військового

Вранці 6 травня у Рівному п'яний військовослужбовець погрожував дружині підірвати гранату, через що довелося евакуювати всіх мешканців житлового багатоповерхового будинку.

Як розповіли правоохоронці Рівненської області, про сімейну сварку до поліції повідомила 44-річна рівнянка близько о пів на дев'яту ранку. Жінка зазначила, що чоловік тримає в руках предмет, схожий на гранату.

"На місце події негайно прибув екіпаж патрульної поліції. У квартирі на вулиці Млинівська обласного центру інспектори виявили гранату. 40-річний дебошир з помешкання втік. Його патрульні розшукали на вулиці поблизу будинку. На місце події викликали слідчо-оперативну групу та працівників вибухотехнічного відділу ГУНП в Рівненській області", – повідомили в поліції.

Працівники Державної служби з надзвичайних ситуацій евакуювали мешканців багатоповерхівки.

"За результатами огляду спеціалісти-вибухотехніки встановили, що чоловік погрожував жінці гранатою Ф-1. Також під час огляду помешкання поліцейські виявили на балконі ще дві гранати: РГН та РГД-5. Усі три боєприпаси були споряджені. Вибухотехніки розрядили гранати та привели їх у безпечний стан. Правоохоронці також у квартирі вилучили ножі, полум'ягасник та патрон", – йдеться в повідомленні.

Усе вилучене слідчі скеровуватимуть на експертизу в рамках кримінального провадження, розпочатого за частиною 1 статті 263 Кримінального кодексу України (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) та встановлюватимуть походження боєприпасів. Процесуальне керівництво в досудовому розслідування здійснює військова прокуратура Рівненського гарнізону Західного регіону України.

"Поліцейські з'ясували, що 40-річний рівнянин перебував у зоні АТО, і нині продовжує нести військову службу. Відповідно до медичного освідування чоловік перебував у стані алкогольного сп'яніння – алкотестер показав 1,38 проміле", – зазначили в поліції.



Фото: rv.npu.gov.ua



Фото: rv.npu.gov.ua



Фото: rv.npu.gov.ua



Фото: rv.npu.gov.ua



Фото: rv.npu.gov.ua



Фото: rv.npu.gov.ua



Фото: rv.npu.gov.ua



Фото: rv.npu.gov.ua

Нагадаємо, на загальновійськовому полігоні СМТ Гончарівське Чернігівської області під колесами БМП загинув військовослужбовець військової служби за контрактом. У військовій прокуратурі Центрального регіону України розповіли, що "грубо порушуючи Статути Збройних сил України, перед проведенням ремонтних робіт обидва контрактники (і водій, і загиблий, – ред.) придбали у найближчому селищі алкогольні напої, які й вжили на місці трагедії". Водночас командування 72-ї Окремої механізованої бригади імені Чорних Запорожців заперечує, що водій був у нетверезому стані.